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Американский военный самолет провел разведку вблизи Крыма

09:59 3.12.2017
© KM.RU, Святослав Князев
Севастополь © KM.RU, Святослав Князев
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Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США в субботу совершил разведывательный полет вблизи российских границ на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168437 и позывным PS026, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов курсировал в районе к юго-западу от Севастополя.

Маршрут его полета к российским рубежам на Черном море после вылета из Италии проходил над Грецией и Болгарией, сообщает "Интерфакс".

На текущей неделе были зафиксированы также полеты американских разведчиков вблизи российских рубежей на юге Балтики. Так, в четверг и пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134, поднимавшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил многочасовые полеты вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области.

Кроме того, 30 ноября стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы на Сицилии, осуществил беспрецедентный, более чем 12-часовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

Темы: Крым, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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03.12.2017, 12:03
Гость: Вблизи Крыма?

Так это границы Украины для всего мира, как это многим не печально
03.12.2017, 11:56
Гость: новости из ВПК РФ

Правительственная "Российская газета" сообщает: "Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения прекращена. Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу".
"Скорее всего, дело в деньгах", пишет Сергей Птичкин на страницах органа правительства...
По договору СНВ-2, подписанном уже Ельциным, БЖРК должны были быть утилизированы, что и произошло уже при Путине.
Спустя короткое время после утилиации последнего комплекса вдруг было объявлено о возобновлении НИОКР для создания аналогичного комплекса, но уже целиком на российской производственной базе. Что важно - новые БЖРК должны были комплектоваться типовыми российскими ракетами, используемыми в других системах - либо ракетой"Ярс", либо "Булавой".
В прошлом году прошли успешные испытания нового комплекса, он получил название "Баргузин" и должен был встать в строй РВСН. Но не встал...
Теперь объявлено, что "ассиметричный ответ" отменяется. Почему? НЕт ответа.
Вроде бы никакого улучшения отношений с вероятным противником не произошло, скорее наоборот. Вроде бы никаких ответных шагов, которые можно было бы принять за эквивалентный обмен тоже не было замечено.
Как и в прежние разы, наиболее неприятное для вероятного противника оружие просто не ставится в строй. При том, что по остальным параметрам Стратегических ядерных сил мы уступаем США. Не говоря о совместной мощи ядерных сил НАТО.
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форум-мск,"Почему главнокомандующий Путин отказался от боевых железнодорожных комплексов?"
03.12.2017, 11:32
Гость: Изя

Объясните мне, любители америки, всяких "витрин с анакондами", какого лешего американцы забыли в Черном море? Они весь мир уже считают своей вотчиной? Да много таких по оврагам оттаяло за последнее тысячелетие, и эти не последние будут...
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