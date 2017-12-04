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США и Южная Корея проведут самые крупные учения ВВС в истории

06:51 4.12.2017
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США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Сообщается, что эти военные учения станут самыми крупномасштабными в современной истории. В них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Как объявило минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Северная Корея 29 ноября успешно испытала ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров и накрыть, таким образом, всю территорию США.

Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в ходе слушаний в парламенте страны военные заявили, что в рамках маневров, которые завершатся 8 декабря, задействуют американские истребители F-22 и F-35A и будет отрабатываться уничтожение передвижных ракетных пусковых установок Северной Кореи. Кроме того, пройдут учения по уничтожению вражеской дальнобойной артиллерии и по высадке десанта на территории противника.

По данным Ренхап, в учениях Vigilant ACE также задействуют бомбардировщик B-1B "Лансер" ВВС США, шесть американских палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же истребителей F-16.

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Военная авиация в мире, Военные альянсы в мире, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2017, 13:06
Гость: Алекс

Они точно доучатся! Корейского полуострова не будет, но янки ощутят Хиросиму, а может и покруче, если в Йеллоустон получат подарок.
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