В США предложили эвакуировать детей и жен дипломатов из Южной Кореи

Американский сенатор Линдси Грэм предложила эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников представительств США, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

По ее словам, «надо быть сумасшедшим», чтобы оставлять жен и детей сотрудников в регионе возможного военного конфликта.

В свою очередь советник американского президента по национальной безопасности Герберг Макмастер заявил, что у США осталось не так много времени на подготовку к войне с Пхеньяном. «Существуют пути решения этой проблемы без вооруженного конфликта, но налицо гонка, так как Ким Чен Ын подходит к этому все ближе и ближе», - сказал он.

В свете последнего ракетного пуска Северной Кореи США поставила задачу усилить систему противоракетной обороны своего западного побережья. Кроме того, в районе Корейского полуострова, недалеко от границы с КНДР, начались самые масштабные в истории военные ученые США и Южной Кореи, в которых примут участие около 12 тысяч военнослужащих, 230 самолетов.