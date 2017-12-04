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В США предложили эвакуировать детей и жен дипломатов из Южной Кореи

09:48 4.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Американский сенатор Линдси Грэм предложила эвакуировать из Южной Кореи жен и детей сотрудников представительств США, пишет «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

По ее словам, «надо быть сумасшедшим», чтобы оставлять жен и детей сотрудников в регионе возможного военного конфликта.

В свою очередь советник американского президента по национальной безопасности Герберг Макмастер заявил, что у США осталось не так много времени на подготовку к войне с Пхеньяном. «Существуют пути решения этой проблемы без вооруженного конфликта, но налицо гонка, так как Ким Чен Ын подходит к этому все ближе и ближе», - сказал он.

В свете последнего ракетного пуска Северной Кореи США поставила задачу усилить систему противоракетной обороны своего западного побережья. Кроме того, в районе Корейского полуострова, недалеко от границы с КНДР, начались самые масштабные в истории военные ученые США и Южной Кореи, в которых примут участие около 12 тысяч военнослужащих, 230 самолетов. 

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 14:21
Гость: Chateauneuf du Pap

Дошло до Вас вообще чем его в статье оскорбили ?
04.12.2017, 14:19
Гость: Сhateauneuf du Pap

Твой пост - очень позитивный !
Это значит, что Ты считаешь, что у меня есть лишних 70 евро на раздавание просто так.
04.12.2017, 14:12
Гость: ANTON

Южанам ничего не нужно,это северяне нуждаются и будет нуждаться еще больше.
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