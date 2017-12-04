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Приоритетом нацбезопасности США стало противостояние России и Китаю

12:02 4.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Администрация Белого дома США планирует представить новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте Министерства обороны страны.

Работа над новой стратегией ведется с марта текущего года. Отмечается, что основными приоритетами новой стратегии будет противостояние России, Китаю, КНДР и Ирану.

По словам советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, она будет опираться на защиту американских граждан и «поддержание мира путем использования силы».

Он также сравнил текущую ситуацию с положением в конце «холодной войны», когда Америка «не только победила, но и достигла новых высот в процветании и влиянии». 

Темы: Двойные стандарты и издержки демократии США, Отношения России и США, Отношения США и Китая, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 13:47
Гость: ???

А что удивительного? Ведь действительно Россия, Китай, Иран, КНДР угрожают национальной безопасности США.
Разве это не так? Так. Стратегия доминирования США в 21-ом веке, которая разработа в США, может быть реализована только в том случае, если США никто мешать не будет, стать мировым господином.
Т.е. ВСЕ страны должны быть подчинены США и выполнять все их хотелки.
Китай же набрал такую мощь, что ведет политику в своих , а не американских интересах.
КНДР вообще на США плюет, и создает беспокойство для США, Иран, понятно, угроза планам США подчинить Ближний Восток.
С Россией тоже понятно, тоже заявляет о своих интересах и к тому же может уничтожить США и тоже не проявляет покорности. Постоянно мешает плана США в Совбезе ООН вместе с Китаем.
Конечно любая страна, которая претендует на мировое господство и считает это своим национальным интересом, считала бы эти страны эгрозой своей национальной безопасности.
Просто США называет своей национальной безопасностью не военную безопасность своей территории, а а свое мировое господство в любом уголке земного шара.
04.12.2017, 13:36
Гость: +++

=Приоритетом нацбезопасности США стало противостояние России и Китаю=

Пупок у США развяжется противостоять России и Китаю сразу.
04.12.2017, 13:29
Гость: Ганц

"основными приоритетами новой стратегии будет противостояние России, Китаю, КНДР и Ирану."

Опа на, а чем не повод этим четырем странам для заключения военного договора против НАТО вообще и США в частности.
а там, глядиш, и Индия с Бразилией подтянуться.
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