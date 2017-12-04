=Приоритетом нацбезопасности США стало противостояние России и Китаю=

Администрация Белого дома США планирует представить новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте Министерства обороны страны.

Работа над новой стратегией ведется с марта текущего года. Отмечается, что основными приоритетами новой стратегии будет противостояние России, Китаю, КНДР и Ирану.

По словам советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, она будет опираться на защиту американских граждан и «поддержание мира путем использования силы».

Он также сравнил текущую ситуацию с положением в конце «холодной войны», когда Америка «не только победила, но и достигла новых высот в процветании и влиянии».