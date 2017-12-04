Чемодан без ручки: почему Запад продолжает поддерживать Украину

Киевская власть продолжает раздражать европейские страны

Фото: instagram_fefelov

«Боюсь, что, если дойдет до ситуации, в которой Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву», — заявил глава Канцелярии Президента Польши Кшиштоф Щерский. Разочарование в «стране победившего Майдана» на Западе действительно растет. Тем не менее отказаться от поддержки Украины ее европейские адвокаты уже не способны. Для многих стран Европы украинский вопрос стал вопросом внутренней политики, чемоданом без ручки, к которому прилипли ладони, — кинуть его, не ободрав кожи, не получается.

Варшава и Киев не братья навек

В том, что у Украины в 1990‑е годы среди всех ее западных соседей сложились наилучшие отношения именно с Польшей, ничего удивительного нет. Все украинские земли, кроме юго-восточных регионов, в XVII веке были частью Речи Посполитой, по факту — польской империи. Между двумя мировыми войнами Волынь и Галичина были восточными воеводствами Польши. Исторически и культурно польский и украинский народы связывает очень многое.

Есть еще один нюанс: несмотря на то что Польша не раз гибла и возрождалась, поляки сохранили имперскую психологию. Давнюю мечту варшавской элиты о Польше от моря до моря (Polska od morza do morza) также никто не отменял. И после развала СССР в Польше увидели для себя возможности. Завоевывать Украину, конечно, никто не собирался: в отличие от Средневековья, поляки действовали тоньше, распространяя свое влияние на Украине, особенно в ее западных регионах, «мягкими» методами. Тем более что в 1990‑е годы Польское государство значительно превзошло Украинское в экономике, да и в социально-политическом аспекте тоже.

В 1991 году потенциал Украины был выше, чем у Польши: Украинское государство вступало в эпоху независимости с нулевым долгом. Однако наследство времен Союза быстро проели и разворовали. Поэтому уже в нулевые годы Варшава относилась к Киеву как патрон к клиенту.

Но в историческом прошлом Украины и Польши есть не только светлые полосы — черных значительно больше. Сегодня на первый план начали выходить именно они.

Поляки, желая сохранить свое влияние на Украине, долго закрывали глаза на героизацию персонажей, которых в самом Польском государстве считают преступниками и палачами, — бойцов Украинской повстанческой армии (УПА; организация, запрещенная в России — прим. RuBaltic.Ru). В 2017 году «канонизация» Бандеры и его сторонников вышла на новый уровень — больше польские чиновники молчать не могли.

Уже хрестоматийным примером стало переименование проспекта в Киеве в честь Степана Бандеры. Польское общество крайне возмущено тем, что украинская сторона запретила эксгумацию останков из польских захоронений на своей территории. Кроме того, в двадцатых числах ноября во Львове открыли стелу в честь Романа Шухевича.

Это персонаж еще более одиозный, чем сам Бандера: если последнего в какой-то степени можно сравнить с Адольфом Гитлером (политик, идеолог), то Шухевича нужно сравнивать с Генрихом Гиммлером — «человеком номер два», исполнителем «грязной работы».

Начал свою политическую деятельность пан Шухевич как террорист, застрелив в 1926 году польского школьного куратора Яна Собинского. История имеет очень своеобразное чувство юмора: Шухевич ликвидировал Собинского за то, что тот изгонял украинский язык из системы образования и тотально заменял его польским. Сегодня поклонники Шухевича тотально насаждают украинский язык в сфере образования по всему Украинскому государству, то есть делают то же самое, что и Собинский, — отличие лишь в языке.

Сегодняшняя Украина в целом очень похожа на Польшу двадцатых — тридцатых годов прошлого века. Страна тоже в конфронтационных отношениях со всеми соседями, на государственном уровне культивируется русофобия и полная политическая зависимость от Запада.

В 1941 году пана Шухевича уже можно увидеть в форме SS — он гауптман (капитан), заместитель командира батальона «Нахтигаль». Именно бойцы этого подразделения были одной из главных движущих сил еврейского погрома во Львове в 1941 году. Будучи командующим УПА с 1943 года, Шухевич имел самое прямое отношение к массовому убийству поляков на волынских землях.

Роман Шухевич в немецкой форме / Фото: segodnya.ua

На Украине сегодня «канонизируют» человека, который имел непосредственное отношение к геноциду двух народов: евреев и поляков.

Среди поляков также растет недовольство украинцами на бытовом уровне. Люди с Украины массово приезжают в Польшу и готовы работать за зарплаты куда меньшие, чем требуют себе коренные жители. Тем самым украинцы снижают оплату труда в стране. Полякам это не нравится.

Начинается ломка представлений польской элиты об Украине, крушение надежды о мягком руководстве этой страной из Варшавы. Понимание того, что придется выбирать между Киевом и Москвой, постепенно приходит и к Европе?

Разочарование Европы

По оценке Австрийского института экономических исследований (WIFO), с 2014 года страны ЕС из-за антироссийских санкций потеряли 30 миллиардов евро. Большие деньги даже для Европейского союза. За каждым потерянным евро стоят рабочие места, благосостояние семей, возможность инвестировать в бизнес.

В истории не раз бывали случаи, когда государство и общество были готовы к экономическим жертвам ради достижения политических результатов. Стоит вспомнить знаменитую историю с финансированием ополчения Минина и Пожарского, когда для сбора денег ратным людям «скинулся» весь Нижний Новгород. Или история Венецианской республики, когда государство спасало лишь то, что граждане собирали деньги на постройку флота и набор наемников, поскольку казна Республики Святого Марка была пустой.

Но ЕС — это не государство, а конгломерат различных государств с различными интересами. Во многих европейских столицах искренне не понимают, почему они должны терять свои деньги из-за санкций против РФ и контрсанкций России.

Эту позицию уже не раз выражали Будапешт, Прага, Вена. Также не стоит забывать, что Киев сегодня умудрился переругаться почти со всеми странами Восточной Европы. В сложившихся обстоятельствах даже «королеве» Евросоюза фрау Меркель будет сложно добиться от ЕС поддержки Киева.

Европейские политики не идиоты. Они прекрасно видят, что Украина идет «не туда». Не на такую «траекторию полета» Украинского государства рассчитывали адвокаты Евромайдана.

Но чего тогда ждали европейские политики от Украины?

Чтобы это понять, нужно вернуться в март 2014 года и обратить внимание на один телефонный разговор. Тогда в интернете появилась запись переговоров действующего на тот момент верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон с главой МИД Эстонии Урмасом Паэтом. Речь в беседе шла о снайперах, которые стреляли в людей на Майдане. Стоит обратить внимание на одну фразу Эштон из этих переговоров: «…им [“майданным” политикам] нужно продержаться хотя бы несколько недель, потом будут выборы».

В этой фразе заключена квинтэссенция всех ожиданий евробюрократов. В 2014‑м они думали, что после выборов Украина полностью лишится субъектности, спокойно перейдет под внешнее управление и станет сырьевым придатком Запада. «Страна победившего Майдана» на самом деле не бедная, выглядит «лакомо»: лучшая в мире сельскохозяйственная земля, лес, железная руда, промышленность, которая осталась в наследство от СССР и которую еще не успели угробить. Европейцы планировали поиметь неплохие «гешефты» в политически зависимом государстве.

Но всё пошло не так.

Крым присоединился к России, в Донбассе началась война, а в Киеве стали принимать решения одно иррациональней другого. Украинское руководство страны всё время просит у Брюсселя денег. Испорчены отношения Брюсселя с Москвой.

Вместо экономико-политического бонуса Украина стала для ЕС проблемой.

Разочарование Америки

Но главной политической силой на Западе является не ЕС, а США. Разочаровался ли Вашингтон в Украине? Думается, что да.

Дело в том, что в публичную сферу вынесли вопросы, которые раньше обсуждали только в тиши кабинетов. Так, спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер заявил, что, если быстрого мира не будет, бои на Донбассе продолжатся. А это плохо для самой Украины. Также Волкер публично заявил, что Киев должен предоставить особый статус для донбасского региона, а посол США на Украине Мари Йованович добавила, что Украина должна восстановить социальные выплаты лицам, которые проживают на неподконтрольных киевской власти территориях.

Подобные заявления американских чиновников — нож в сердце украинских политиков. Раньше заокеанские друзья не говорили о подобном публично.

Но не остались в долгу и представители «майданной» власти. Могущественный глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что «Минск‑2» мертв, так как договоренности не признает никто на Украине.

Аваков предложил «Антиминск», отрицающий большинство пунктов Минских соглашений: особый статус для районов Донбасса, автоматическую амнистию, создание народной милиции. По сути, Аваков предложил продолжить войну.

Запад разочаровывается в постмайданной Украине, но отказаться от поддержки Киева уже не может. Для многих стран Европы и особенно для США украинский вопрос стал частью внутренней политики. Современная Украина для них чемодан без ручки, к которому прилипли ладони. Нести неудобно, но и кинуть, не ободрав кожи, тоже не получается.

Автор - Сергей Миркин