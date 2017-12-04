По подозрению в убийстве журналистки на Мальте задержаны восемь человек

Полиция Мальты задержала восьмерых подозреваемых в причастности к убийству Дафны Каруаны Галиции. Об этом объявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, пишет BBC.

Некоторые из задержанных ранее попадали в поле зрения полиции, сообщил Мускат, не став уточнять других подробностей, сославшись на то, что спецоперация пока не завершена.

Каруана Галиция, считавшаяся самой известной журналисткой Мальты, погибла 16 октября. Машина журналистки взорвалась вскоре после того, как она отъехала от дома.

Погибшая журналистка, в числе прочего, на основании документов из «Панамского архива» обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската и членов его семьи в выводе средств в офшоры.

За информацию, способную помочь в расследовании дела об убийстве журналистки, власти Мальты объявили награду в один миллион евро. Собственную награду — 20 тысяч евро — назначил создатель Wikileaks Джулиан Ассанж.