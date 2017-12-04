В Сирии Израиль склоняется к союзу с террористами

В Израиле недовольны, что сирийская проблема решается якобы у него за спиной без учёта интересов его безопасности

2 декабря Израиль нанёс удары по военной базе на территории Сирии, расположенной в 14 км к югу от Дамаска и в 50 км от границы с Израилем. The Jerusalem Post и Haaretz полагают, что это было нападение израильских военно-воздушных сил, совершённое из воздушного пространства Ливана.

Якобы атакованная база была предназначена для использования иранскими силами, а предпринятая атака является «посланием» России и Ирану о том, что Израиль настроен решительно и не позволит иранцам оставаться в Сирии после окончания гражданской войны.

Фото с сайта fondsk.ru

The Times of Israel сообщает, что в результате израильского воздушного удара двенадцать иранских военнослужащих были убиты. В Иране эту информацию не подтверждают, как и не признают присутствия своих сил на атакованном сирийском объекте.

В правительстве Израиля от комментариев воздержались. Не вдаваясь в подробности инцидента, израильские СМИ цитируют сделанное в этот же день заявление премьер-министра Нетаньяху в адрес Ирана: «Мы не допустим, чтобы режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрёл ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим оставил военную силу в Сирии, поскольку он стремится к своей явной цели – искоренению нашего государства».

Похоже, чтобы остановить рост иранского влияния в Сирии, Израиль готовится сменить относительную пассивность на активное участие в выработке условий урегулирования сирийского конфликта.

Цели Тель-Авива известны. Израильтяне желают добиться вывода из Сирии контролируемых иранцами шиитских сил многонационального ополчения, предотвратить создание иранских военных объектов на сирийской территории, не допустить приближения сил ливанской «Хезболлы» к границам еврейского государства на Голанских высотах. Всё это возможно лишь при условии смены в Дамаске правительства алавитов.

Любой вариант сохранения власти в руках Башара Асада Израиль не устраивает. Сирия остаётся для еврейского государства главным (после Ирана) противником, а иранское растущее влияние на Дамаск обещает обострить это многолетнее противостояние.

В Израиле недовольны, что сирийская проблема решается якобы у него за спиной без учёта интересов его безопасности. В частности, так рассматриваются действия России и США, договорившихся в отношении прекращения огня в Сирии и создания зон деэскалации. Напомним, что в кулуарах недавнего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Москва и Вашингтон достигли консенсуса по мирному урегулированию в Сирии, не предусматривающего вывод иранских сил из этой страны.

The Jerusalem Post приводит высказывание неназванного высокопоставленного представителя США о том, что совместное американо-российское решение включает разрешение «иранским войскам, шиитским отрядам ополчения и «Хезболле» находиться вблизи израильской границы». При этом устанавливаются безопасные для Израиля ограничения: 7 км от склона горы Хермон и 20 км в центральной и южной части Голанских высот.

Казалось бы, интересы безопасности на границах Израиля учтены. Во всяком случае, большей угрозы еврейскому государству со стороны Сирии, чем до начала гражданской войны, здесь увидеть сложно. Однако и это не устраивает израильское руководство, которое хотело бы не столько победы над террористами запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ), сколько изменения политического режима в Сирии и ликвидации ирано-сирийского союза.

В этом вопросе претензии предъявляются не одной России. Трампа, например, упрекают в том, что он, подобно Обаме, не может решить, как управлять освобождаемыми от террористов территориями. К тому же у президента США нет определённого плана относительно присутствия Ирана в Сирии, считают израильские политики. По их мнению, США обязаны в Сирии и в соседнем Ливане открыть фронт борьбы с Тегераном, а главной их мишенью должна стать «Хезболла».

К России подобных вопросов у Тель-Авива быть не должно. Что касается иранских формирований, они находятся на территории Сирии по приглашению официального Дамаска, заявил министр иностранных дел РФ. В рамках достигнутых Россией, США и Иорданией договорённостей с территории Сирии должны быть выведены несирийские формирования, но «ни о каком Иране и тем более проиранских силах речи не шло», подчеркнул Лавров. Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, наибольшая опасность в Сирии исходит от иностранных террористов, которых Лавров назвал «подопечными США». Только теперь, когда ИГ больше не угрожает вторжением в Израиль, еврейское государство склонно рассматривать террористов, борющихся с иранскими силами в Сирии, как союзников.

В докладе израильского Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center сделан вывод о том, что сегодня ИГ и Израиль являются временными союзниками против Ирана. Вывод основан на оценке фактов участившихся израильских авиаударов в Сирии, большинство которых преследуют цель ослабить боевые возможности «Хезболлы» в борьбе с террористами.

Мотивы премьер-министра Израиля к обострению отношений с Сирией легко распознаются. Нетаньяху будет и дальше разрешать наносить не имеющие военного значения удары по сирийской территории, чтобы показать Москве и Вашингтону нежелание Тель-Авива следовать их договорённостям о прекращении огня. Тель-Авив настаивает на признании его особой позиции по сирийскому урегулированию, считая, что эта позиция не рассматривается с достаточной серьёзностью ни в США, ни в России.

Кроме того, поскольку успехи Асада достигнуты благодаря военной и дипломатической поддержке России, Израиль будет стремиться к обострению отношений с Дамаском, чтобы привлечь внимание Кремля к тому, что он теперь хочет стать одной из сторон урегулирования (пока Израиль остаётся за бортом всех переговоров по Сирии).

Наконец, сирийская территория рассматривается израильским руководством как передовая линия фронта с Ираном. Из Тель-Авива предупреждают, что в противостоянии иранским силам Израиль готов пойти на крайние меры, вплоть до крупномасштабных ударов по объектам в Сирии. Не секрет, что Израиль имеет отношения с группами сирийской вооружённой оппозиции, контролирующими большую часть сирийской границы с еврейским государством.

Периодически нанося удары по сирийским объектам, Израиль пытается доказать, что он может стать самостоятельным игроком в Сирии, рассматривая эту страну как поле битвы с Ираном.

Атака на сирийский военный объект 2 декабря – далеко не первая. Генерал-майор Амир Эшель, бывший командующий ВВС Израиля, признал, что за последние пять лет израильские самолёты наносили удары по конвоям, обеспечивающим боевые действия «Хезболлы» в Сирии против ИГ, почти 100 раз.

Вопрос о том, на чьей стороне оказался Израиль в борьбе с терроризмом, видимо, больше не встаёт.