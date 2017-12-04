Генерал США намекнул Киеву на усталость Запада от Украины

Командующий сухопутными войсками армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес порекомендовал украинским властям не рассчитывать на вечную поддержку со стороны Запада.

Она может быть прекращена, если западные партнеры увидят, что реформы на Украине не реализуются. По словам генерала, Киев должен демонстрировать прозрачность в расходовании средств на оборону и повышать контроль над бюджетом. В противном случае у отдельных западных государств может появиться «усталость от Украины», пояснил Ходжес в интервью изданию «Украинская правда».

Генерал не уточнил, есть ли государства, у которых эта «усталость» уже появилась. В то же время он заверил, что есть страны, у которых «был и есть очень высокий уровень ожиданий от изменений» на Украине. Ходжес также подчеркнул, что Вашингтон верит в успех реформ.

Ранее сообщалось, что Европа отказала Украине в предоставлении третьего транша в рамках макрофинансовой помощи. В Совете Европы пояснили, что Киев не выполнил ряд условия для получения средств.

