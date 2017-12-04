Депутат Рады Олег Ляшко прокатился на велосипеде по залу ресторана

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко устроил катание на велосипеде в ресторане.

Двухколесное транспортное средство Ляшко получил в подарок на день рождения. Депутат тут же решил прокатиться на нем. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Я раньше чего такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было!», - написал он. Ляшко также поблагодарил всех, кто поздравил его с 45-летием.

Некоторое время назад СМИ опубликовали видео поездки Ляшко по Киеву. В ролике за автомобилем парламентария ехали еще две машины с охранниками и сопровождающими.