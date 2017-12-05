Российские бойцы из частных военных компаний отправились в Судан

Российские бойцы из частных военных компаний, принимавшие участие в боевых действиях на Украине и в Сирии, отправились в Судан, где с 2013 года продолжается гражданская война. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на участника конфликтов на Украине и в Сирии, а также на руководителя частной военной компании «РСБ-Групп» Олега Криницына.

«Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии», — рассказал Криницын. По его словам, «РСБ-Групп» не отправляет наемников в Судан. «У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем», — сообщил он.

27 ноября о подготовке командировок в Судан рассказал Игорь Стрелков. По его словам, отправить наемников в Судан собирается ЧВК «Вагнер», которая «ищет специалистов и переводчиков, оставшихся со времен СССР».

23 ноября президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Судана Омаром аль-Баширом. Суданского президента разыскивает Международный уголовный суд — за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, совершенные во время конфликта в Дарфуре.

Об участии военных из частных компаний в боевых действиях на территории Украины и Сирии неоднократно писали российские СМИ. Руководитель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин присутствовал на приеме в Кремле, который состоялся в декабре 2016 года по случаю Дня героев Отечества. Официально участие частных военных опровергается российскими властями.