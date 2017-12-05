СБУ обыскивает дом Михаила Саакашвили в Киеве

Обыски в киевской квартире экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили проводит спецподразделение "Альфа". Как сообщает "Украина.ру" со ссылкой на пресс-секретаря политика Марьяну Почтарь, его телефон не отвечает.

Накануне лидер «Движения новых сил» и экс-глава Одесской области сообщил, что на следующей неделе ему могут вынести приговор по фальшивым обвинениям. Саакашвили отмечал, что об этом «договорились» бывший премьер Грузии и президент Украины. По мнению политика, его хотят шантажировать экстрадицией, предложив отправиться вместо Грузии в Голландию или Польшу.

В воскресенье в центре Киева прошел марш движения Саакашвили «Рух новых сил». Активисты требовали от властей импичмента президента Петра Порошенко. Вечером того же дня неизвестные в военной форме заблокировали здание украинского телеканала NewsOne, транслировавшего митинг.