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Саакашвили заподозрили в попытке государственного переворота на Украине

12:44 5.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov с сайта wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov с сайта wikipedia.org
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Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заподозрили в попытке государственного переворота на Украине. Об этом заявил его адвокат Павел Богомазов, передает ТАСС.

«Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя», — заявил он после задержания бывшего чиновника в Киеве 5 декабря.

При этом на сайте Службы безопасности Украины сообщается, что Саакашвили подозревается в содействии преступным организациям и сокрытии их преступной деятельности (часть 1 статьи 256 УК Украины). Следователи намерены допросить бывшего чиновника.

Утром 5 декабря в киевскую квартиру Саакашвили пришли сотрудники Генпрокуратуры Украины и СБУ, там начался обыск. Сам бывший чиновник заявил, что при попытке задержания готов будет спрыгнуть с крыши.

Саакашвили возглавлял Одесскую область до 2016 года, затем его сняли с должности и лишили украинского гражданства. В сентябре 2017 года Саакашвили вернулся на Украину.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 17:36
Гость: А

Ты глобус России попробуй забить
05.12.2017, 16:35
Гость: ник

Было бы что свергать.
05.12.2017, 16:19
Гость: *

Сабж великолепный!
"Пушка! Они заряжают пушку! Зачем? А! Они будут стрелять! Прибавить ходу!"(с)
Сааки об этом заявил раньше, чем его башибузуки отпинали погранцов!
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