Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заподозрили в попытке государственного переворота на Украине. Об этом заявил его адвокат Павел Богомазов, передает ТАСС.

«Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя», — заявил он после задержания бывшего чиновника в Киеве 5 декабря.

При этом на сайте Службы безопасности Украины сообщается, что Саакашвили подозревается в содействии преступным организациям и сокрытии их преступной деятельности (часть 1 статьи 256 УК Украины). Следователи намерены допросить бывшего чиновника.

Утром 5 декабря в киевскую квартиру Саакашвили пришли сотрудники Генпрокуратуры Украины и СБУ, там начался обыск. Сам бывший чиновник заявил, что при попытке задержания готов будет спрыгнуть с крыши.

Саакашвили возглавлял Одесскую область до 2016 года, затем его сняли с должности и лишили украинского гражданства. В сентябре 2017 года Саакашвили вернулся на Украину.