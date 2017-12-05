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Сторонники Саакашвили начали возводить баррикады в центре Киева

14:17 5.12.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Сторонники экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в Киеве пытаются помешать проезду автомобиля правоохранителей, в котором находится задержанный политик. С этой целью они окружили машину плотной толпой. Кроме того, они начали возводить на Трехсвятительской улице баррикады, используя шины, ветки и мусорные урны, передает ТАСС.

Таким образом, дороги вокруг дома Саакашвили полностью блокированы. Автомобиль, в котором находится Михаил Саакашвили, также не может сдвинутся с места, так как дорога заблокирована бетонными клумбами.

Число сторонников Саакашвили, собравшихся на его защиту, не превышает 200 человек. Им противостоит примерно такое же число сотрудников правоохранительных органов.

Силовикам приходится вручную расчищать дорогу, убирая с пути автомобили, мешающие проезду.

Ранее в квартире, где проживает Саакашвили, был проведен обыск. Сам бывший губернатор Одесской области забрался на крышу дома и грозился спрыгнуть вниз, но был задержан правоохранителями.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 18:01
Гость: Гриша

Кое в чем поднаторели - мы уже который год,
На гранты из США подсели, баламутим вновь народ.
И ко всем претензий груды.. "все отнять и поделить!"
Будем драться, бить посуду..чтоб России навредить,
Сотни душ посменно воют, раскалились добела
нас импичмент беспокоит...митинговые дела..
Все почти с ума свихнулись,все чудим уж нету сил!!!
И ведет нас на Майданы...самый главный...Михаил!!!
05.12.2017, 17:49
Гость: ольга

идет борьба нанайских мальчиков, если кто понимает)))Саак дружит с Порошенко и их финансирует одна и та же страна(Израиль через США). вот эти все движухи организованы для того, чтобы выявить "самых буйных", потом арестовать. об этом некогда говорил ставленник Израиля Корбан...поэтому все эти Кернесы и Сааки = одного поля ягодки, которых обычно называют " троянскими конями"..не более
05.12.2017, 17:44
Гость: Саакашвилли

уничтожил в Грузии засилье воров в законе, который возвёл на престол бывшего министра МИД СССР Шеварнадзе, и не стал сотрудничать с троцкистской верхушкой России, так же как и с проамериканской оппозицией в Грузии. Миша великий человек.
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