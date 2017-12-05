Сторонники Саакашвили начали возводить баррикады в центре Киева

Сторонники экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в Киеве пытаются помешать проезду автомобиля правоохранителей, в котором находится задержанный политик. С этой целью они окружили машину плотной толпой. Кроме того, они начали возводить на Трехсвятительской улице баррикады, используя шины, ветки и мусорные урны, передает ТАСС.

Таким образом, дороги вокруг дома Саакашвили полностью блокированы. Автомобиль, в котором находится Михаил Саакашвили, также не может сдвинутся с места, так как дорога заблокирована бетонными клумбами.

Число сторонников Саакашвили, собравшихся на его защиту, не превышает 200 человек. Им противостоит примерно такое же число сотрудников правоохранительных органов.

Силовикам приходится вручную расчищать дорогу, убирая с пути автомобили, мешающие проезду.

Ранее в квартире, где проживает Саакашвили, был проведен обыск. Сам бывший губернатор Одесской области забрался на крышу дома и грозился спрыгнуть вниз, но был задержан правоохранителями.