Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса, где его удерживали силовики, и пытались увезти, передает корреспондент РИА Новости.

Политик был задержан силовиками еще утром, но до сих пор правоохранителям не удавалось вывезти Саакашвили.

Сначала сторонники политика забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, после этого освободили Саакашвили силой.

Освободив его из микроавтобуса, сторонники окружили политика и уводят его от силовиков. При этом из толпы Саакашвили показывал одну руку, на которой одеты наручники.

«Интерфакс» пишет, что полиция не преследовала вышедшего из автобуса Саакашвили. Политик пошел в сторону дома и остановился возле Александровского костела, чтобы выступить с речью. Он поблагодарил сторонников за поддержку и сказал: «Ничего не бойтесь».

После этого Саакашвили вместе со сторонниками отправился по ул.Костельной в сторону Майдана Независимости.

5 декабря украинские силовики пришли с обыском в квартиру экс-президента Грузии в Киеве. Сам Саакашвили поднялся на крышу 8-этажного дома, откуда обратился к соратникам. Сотрудники правоохранительных органов увели его с крыши и задержали в рамках расследования дела по статье УК Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Бывшего губернатора Одесской области посадили в машину, но автомобиль был блокирован сторонниками Саакашвили. Долгое время они не давали автобусу с задержанным политиком выехать с улицы, затем заблокировали машину на ул.Трехсвятительской.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что украинские правоохранительные органы подозревают Саакашвили по статье 256 Уголовного кодекса Украины - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.