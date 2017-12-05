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Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса

15:18 5.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
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Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса, где его удерживали силовики, и пытались увезти, передает корреспондент РИА Новости.

Политик был задержан силовиками еще утром, но до сих пор правоохранителям не удавалось вывезти Саакашвили.

Сначала сторонники политика забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, после этого освободили Саакашвили силой.

Освободив его из микроавтобуса, сторонники окружили политика и уводят его от силовиков. При этом из толпы Саакашвили показывал одну руку, на которой одеты наручники.

«Интерфакс» пишет, что полиция не преследовала вышедшего из автобуса Саакашвили. Политик пошел в сторону дома и остановился возле Александровского костела, чтобы выступить с речью. Он поблагодарил сторонников за поддержку и сказал: «Ничего не бойтесь».

После этого Саакашвили вместе со сторонниками отправился по ул.Костельной в сторону Майдана Независимости.

5 декабря украинские силовики пришли с обыском в квартиру экс-президента Грузии в Киеве. Сам Саакашвили поднялся на крышу 8-этажного дома, откуда обратился к соратникам. Сотрудники правоохранительных органов увели его с крыши и задержали в рамках расследования дела по статье УК Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Бывшего губернатора Одесской области посадили в машину, но автомобиль был блокирован сторонниками Саакашвили. Долгое время они не давали автобусу с задержанным политиком выехать с улицы, затем заблокировали машину на ул.Трехсвятительской.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что украинские правоохранительные органы подозревают Саакашвили по статье 256 Уголовного кодекса Украины - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 20:08
Гость: Ник16

Как мне надоела вся эта Украина. Со своими российскими проблемами разбираться надо.
05.12.2017, 18:13
Гость: ОЛьга

Дорогая передача, в воскресенье, не иначе,
Вся Канатчикова дача все от дури- от тоски..
Вся безумная больница на Майдан опять стремится
И халаты санитаров разорвали на куски..
Говорил, ломая руки, главный укр(он же грузин),
Что вокруг одни падлюки, недоволен парень им,
Все мозги разбил на части, революцией грозил,
Недоволен парень властью, хотя сам таблетки пил.
кое- в чем поднаторели,Сша посольство-дом родной,
На гранты больницей сели и не нужен нам покой!!!
Белы ленты из халатов разорвали по чем зря..
Дайте , братцы, уколоться..иль путевку на моря!!
Мы не сделали скандала-нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
Главврача снимайте вскоре.. говорят нам режиссеры!
Требуем создать всем хором - " государство дураков!!!

(немного переделала стихи Грыц М, да простит меня он)
05.12.2017, 18:05
Гость: Ольга

борьба нанайких мальчиков))
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