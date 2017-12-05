Инцидент с Саакашвили придал новый импульс акции протеста в Киеве

Протестная акция у здания украинского парламента в Киеве набирает новые обороты после попытки спецслужб задержать экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Протестующие требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко и отставки руководителей силовых структур. Они призывают горожан присоединяться к акции.

Украинские полицейские задержали девять человек, которые причастны к освобождению Саакашвили из рук силовиков. Их доставили в участки, передает ТАСС.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что правоохранители не будут разгонять протестующих у стен Верховной рады. В то же время он призвал Саакашвили добровольно явиться к следователю. По словам главы ведомства, у экс-губернатора есть на это сутки. По истечении этого срока к нему будут применены процессуальные меры.

По мнению экспертов, акция протеста в Киеве может стать еще более масштабной, поскольку власти страну упустили политическую инициативу.

Ранее сообщалось, что на квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски. Самого политика, подозреваемого в содействии участникам преступных организаций, попытались увезти силовики, но сторонники экс-губернатора не допустили этого.

