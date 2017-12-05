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Инцидент с Саакашвили придал новый импульс акции протеста в Киеве

19:08 5.12.2017
Фото с сайта korrespondent.net
Фото с сайта korrespondent.net
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Протестная акция у здания украинского парламента в Киеве набирает новые обороты после попытки спецслужб задержать экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Протестующие требуют импичмента президента Украины Петра Порошенко и отставки руководителей силовых структур. Они призывают горожан присоединяться к акции.

Украинские полицейские задержали девять человек, которые причастны к освобождению Саакашвили из рук силовиков. Их доставили в участки, передает ТАСС.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что правоохранители не будут разгонять протестующих у стен Верховной рады. В то же время он призвал Саакашвили добровольно явиться к следователю. По словам главы ведомства, у экс-губернатора есть на это сутки. По истечении этого срока к нему будут применены процессуальные меры.

По мнению экспертов, акция протеста в Киеве может стать еще более масштабной, поскольку власти страну упустили политическую инициативу.

Ранее сообщалось, что на квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски. Самого политика, подозреваемого в содействии участникам преступных организаций, попытались увезти силовики, но сторонники экс-губернатора не допустили этого.
  

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 21:20
Гость: Гость

Вот чем в данном случае удобен именно президент-олигарх, так это тем, что всегда можно позвонить ему и напомнить, где на самом деле лежат его деньги, и что с ними может случиться в случае чего. Казалось бы так хочется Мише врезать, но нельзя - сразу включается счетчик: нанесение телесных увечий лидеру оппозиции - минус миллиард долларов на личном счете; физическое устранение лидера оппозиции - Гаага; расстрел "мирных протестующих" с коктейлями Молотова в кармане - судьба Каддафи. Видишь, Вова, как в действительности все просто. Сначала ставишь президентом трусливого и жадного вора-олигарха, а дальше устраиваешь представление на весь мир в стиле "борьба простого народа за демократию". И главное успех же гарантирован. А я-то думала - зачем им нужен Петя. Поставь Яроша - так он бы танки вывел - как бы тогда "мирные демонстранты" смогли победить? Где тогда торжество демократии, если бы "кровавый режим" победил? Так что, Вова, нашел ты чем пугать - ни Крымом, ни Донбассом их не испугаешь. Единственное чего они бояться в этом мире - это потерять свои жалкие жизни и все нажитое непосильным трудом. Это я к чему веду. Если бы ты тогда, когда звонил Турчинову, припугнул его, что сбросишь ядерную бомбу на Киев, вот тогда был бы результат. Так что, плохой из тебя чекист, если даже запугать труса и то не умеешь. Вон учись у товарищей янки, если хочешь когда-нибудь занять их место. Вообщем, пока счет в пользу Вашингтона - пора бы как-то начать отыгрываться, товарищи...
05.12.2017, 20:31
Гость: Ха-ха-ха!

"Есть у ривалюциии начало!!!
Нет у ривалюции канцаааааа!!!!!!"
(Из савецкой песни)
05.12.2017, 20:13
Гость: Браво!

Сашко Билый в авто СБУ пистолет выхватил и случайно застрелился а Михо Подкидыш границу фАрсировал скозь СБУ, по уркаине на авто до Киева добрался СЛАВА СБУ! с крыши не сиганул СБУ отговорило и из воронка СБУ его выкрали тоже небось СБУ а теперь Михо на чай приглашают и ни куда нибуть а в эС Бэ У голивуд отдыхает!
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