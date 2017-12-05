ООН прекратит помогать жителям Донбасса продовольствием

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН объявила о прекращении оказания помощи жителям украинских регионов, где продолжается военный конфликт. Причиной тому является отсутствие финансирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации.

ВПП намерена свернуть свою деятельность на территории Донбасса в середине февраля. Собеседник агентства пояснил, что операцию по предоставлению продовольствия изначально планировалось прекратить уже в середине декабря. Однако потом было принято решение продлить ее на два месяца, «чтобы пережить самую суровую часть зимы».

Штаб-квартира ВПП располагается в Риме. Согласно ее данным, продовольственная помощь в общей сложности оказывается жителям около двух десятков населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

