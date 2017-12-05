Назло «агрессору»: Украина поставит под Киевом ядерный могильник

В ущерб безопасности страна отдает «мирный атом» на откуп США



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В ноябре в Чернобыльской зоне началось строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). На торжественной церемонии начала этой стройки «стройки века», помимо украинских чиновников, присутствовала и посол США Мари Йованович. Ее присутствие было отнюдь не случайным…

Победа Дональда Трампа на выборах в США год назад стала неприятной новостью для киевской власти. В первые месяцы президентства Трампа украинско-американские отношения оказались фактически замороженными. Искать выходы на новую вашингтонскую администрацию Киеву пришлось, в том числе за счет активного лоббирования интересов американского капитала топливно-энергетического комплекса.

О закупках Украиной пенсильванского угля по $113 за тонну хорошо известно. На фоне этой «большой угольной сделки» в тени остается информация об инвазии американского капитала в ядерную энергетику Украины. Так, Петр Порошенко не раз высказывался за расширение эксплуатации на украинских АЭС ядерного топлива американской компании Westinghouse, которым киевские «верхи» планируют замещать более дешевое и безопасное для украинских атомных блоков топливо российской компании «ТВЭЛ».

10 июля 2017 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) разрешила загрузку топлива производства Westinghouse, используемого на данный момент на 3 из 15 энергоблоков АЭС, еще на двух блоках Запорожской АЭС, наибольшей по мощности среди украинских станций.

1 августа стало известно, что ГИЯРУ подписала договор о сотрудничестве с Комиссией ядерного регулирования США. А уже в ноябре в Чернобыльской зоне началось строительство наземного Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ), проект которого был одобрен кабмином Украины в июне даже без процедуры обсуждения (заметим, что земля под проект была выделена правительством Яценюка сразу после Евромайдана — в апреле 2014 года).

Подряд получила американская компания Holtec International, стоимость проекта оценивается в $ 1,4 млрд.

В принципе, идея строительства ЦХОЯТ возникла еще в 2004—2005 годах. В те годы был проведен тендер, который выиграла все та же Holtec International. Технико-экономическое обоснование проекта утвердили в 2009 году, а закон о размещении объекта парламент принял в 2012 году. В силу разных причин реализация проекта постоянно откладывалась вплоть до ноября 2017. Введение же ЦХОЯТ в эксплуатацию ожидается в 2019 году.

Чиновники НАЭК «Энергоатом», оператора украинских АЭС, с гордостью заявляют, что с 2020 года Украина не будет зависеть от «Росатома» в части вывоза, хранения и утилизации ядерного топлива. Подоплека здесь финансовая — Киев не желает платить «стране-агрессору» порядка $ 200 млн. ежегодно за оказание подобных услуг.

Заметим, что с введением в эксплуатацию ЦХОЯТ на украинских АЭС будет значительно расширена эксплуатация тепловыделяющих сборок Westinghouse, резидента США, а ведь топливо данной компании запрещено перерабатывать (утилизировать) согласно американских законов.

В частности, о необходимости замещать топливо «ТВЭЛ» на сборки Westinghouse сказано в докладе под названием «Временное прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей: оценки, последствия, решения», подготовленного в апреле 2017 года Национальным институтом стратегических исследований, который возглавляет Владимир Горбулин, советник Петра Порошенко.

И это является первым техногенным и экологическим риском — инженеры-атомщики не раз предупреждали, что конструктивные особенности советских реакторов типа ВВЭР-100 не предполагают использование топлива Westinghouse.

В принципе, Украина могла бы иметь собственное производство ядерного топлива, в перспективе снижая зависимость от России и США одновременно: во времена Януковича был подписан контракт с «Росатомом» на строительство завода под Кировоградом по его производству, но пришедшая на волне Евромайдана «команда реформаторов» прогнозируемо денонсировала договор.

Против строительства ЦХОЯТ выступают экологи — по вполне понятным причинам. Вот, что заявляет известный украинский эколог Владимир Борейко по этому поводу:

«Само по себе наличие хранилища в такой близости от населенных пунктов будет в любом случае отражаться на здоровье местных жителей. Все они будут получать из-за этого долю радиоактивного излучения — как бы нас власти не уверяли в том, что никакого вреда не будет.

Хранить ядерные отходы в наземном хранилище вообще небезопасно, потому что они могут взорваться. В других странах радиоактивное отработанное топливо хранят под землей, потому что на случай взрыва будет не такая детонация. В наземном хранилище угрозы взрыва больше. И тому есть масса примеров, вспомним хотя бы, как в 1957 году взорвалось хранилище радиоактивных отходов ПО «Маяк» в Челябинской области.

Автор: Денис Гаевский