Сенатор Керимов ввез во Францию сотни миллионов евро в чемоданах

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что российский предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов незаконно ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Причем эти деньги были ввезены наличными в чемоданах. Об этом пишет 20 Minutes.

«Чемоданы денег (до 20 миллионов евро в каждом) появились в департаменте Приморские Альпы, когда он покупал виллы на Антибе по заниженной стоимости», — сказал Прэтр накануне заседания суда по обжалованию меры пресечения Керимова.

Следствие настаивает на том, чтобы суд отменил залог и вернул Керимова под стражу. Заседание назначено на 5 декабря, оно пройдет в закрытом режиме по ходатайству адвокатов Керимова.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Его обвиняют в уходе от налогов из-за покупки нескольких вилл на Лазурном берегу по заниженной стоимости. После задержания Керимова отпустили под залог 5 миллионов евро, запретив покидать пределы региона.

Москва после задержания сенатора заявила, что у него есть иммунитет как у обладателя дипломатического паспорта. В Париже на это ответили, что Керимов прилетел в Ниццу не как официальное лицо, а значит иммунитет на него не распространяется.