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Сенатор Керимов ввез во Францию сотни миллионов евро в чемоданах

08:29 5.12.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что российский предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов незаконно ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Причем эти деньги были ввезены наличными в чемоданах. Об этом пишет 20 Minutes.

«Чемоданы денег (до 20 миллионов евро в каждом) появились в департаменте Приморские Альпы, когда он покупал виллы на Антибе по заниженной стоимости», — сказал Прэтр накануне заседания суда по обжалованию меры пресечения Керимова.

Следствие настаивает на том, чтобы суд отменил залог и вернул Керимова под стражу. Заседание назначено на 5 декабря, оно пройдет в закрытом режиме по ходатайству адвокатов Керимова.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Его обвиняют в уходе от налогов из-за покупки нескольких вилл на Лазурном берегу по заниженной стоимости. После задержания Керимова отпустили под залог 5 миллионов евро, запретив покидать пределы региона.

Москва после задержания сенатора заявила, что у него есть иммунитет как у обладателя дипломатического паспорта. В Париже на это ответили, что Керимов прилетел в Ниццу не как официальное лицо, а значит иммунитет на него не распространяется.

Темы: Франция, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 12:16
Гость: ПА......

Кто бы сомневался,"про честно заработанные деньги"и "непосильный труд".Вот ему сейчас и объясняют ,что привез и зачем.И объяснение может закончится нарами и поделом "сенатору","тебя посодют,а ты не воруй".
05.12.2017, 12:01
Гость: Wrangell

Что тут сказать? Что для французов 25 чемоданов денег, то для русского сенатора Сулеймана всего лишь единичная зарплата депутата :)
Вааще, надо заметить, оборзели эти французы - жуликов с честно наворованными в России миллионами арестовывают! Где это видано, чтобы жуликам в Ницце были не рады?! Вся Ницца уже скуплена жульём из России и Украины, а тут понимаете с какой-то радости эти местные менты возбухать стали... :) Это Беспредел французских ментов!!
Может быть Сулейман эти чемоданы вёз для французских пенсионеров наполеоновских войн и на французский материнский капитал. Ведь в России эти деньги не нужны, все эти проблемы уже решены (безусловно, не без помощи российских оллегархов и депутатов - составляющих основную часть популяции жителей этого самого Лазурного Берега)
8(
P.S. Блин, в конце концов,я всё-таки я начну уважать товарища Сталина :)
05.12.2017, 11:47
Гость: ПАраацельс

Если сенатору надо было куда свои честно заработанные деньги отвезти, то он отвезёт и не ваше дело куда и зачем. Значит так надо.
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