Ошибки спецслужб не позволили предотвратить теракт на «Манчестер Арене»

Теракт, который произошел 22 мая в концертном комплексе в Манчестере, мог быть предотвращен, если бы не ошибки спецслужб. С таким заявлением в парламенте выступила министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд, сославшись на результаты независимого расследования трагедии, которое возглавил известный адвокат Дэвид Андерсон. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Служба безопасности Великобритании (МИ5) интересовалась организатором теракта в Манчестере Салманом Абеди до атаки и должна была обсудить необходимость дальнейшего расследования по нему в конце мая, через девять дней после атаки. Д.Андерсон, бывший независимый эксперт по законодательству в сфере терроризма, составил доклад по терактам в Манчестере и в Лондоне в 2017 году по просьбе министра внутренних дел Эмбер Радд, чтобы оценить действия полиции и служб безопасности в связи с терактом.

В 61-страничном докладе говорится, что "вероятно, атаку в Манчестере можно было предотвратить, если бы ситуация сложилась иначе". По данным Д.Андерсона трое из шести террористов, связанных с атаками, были в поле зрения правоохранительных органов. Так, С.Абеди до атаки дважды фигурировал в расследованиях МИ5, однако эти расследования позднее были закрыты. За несколько месяцев до атаки в Манчестере спецслужбы получили новые данные по С.Абеди, но "в тот момент их важность была недооценена".

Взрыв на «Манчестер Арене» во время концерта прогремел 22 мая. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).