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Михаила Саакашвили объявили в розыск на Украине

10:01 6.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Генпрокуратура Украины объявила в розыск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал, что сотрудники правоохранительных органов пытались задержать бывшего губернатора в палаточном лагере около Верховной рады.

Сам Саакашвили не намерен идти в прокуратуру на допрос по уголовному делу.

Саакашвили был задержан 5 декабря в своей квартире в Киеве, его подозревают в «содействии преступным организациям». Речь, по данным СМИ, идет о митингах, которые проводил Саакашвили с сентября 2017 года. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что они были организованы на деньги сторонников бывшего президента Виктора Януковича.

После задержания Служба безопасности Украины не смогла доставить Саакашвили на допрос — его сторонники окружили машину и освободили бывшего губернатора.

Темы: Грузия, Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 15:55
Гость: смиапрьо

В ГУЛАГ яго гада!
06.12.2017, 13:49
Гость: Бтр

Ага типа
-Михуня, ты уже спрятался?
- Спрятался.
-Тогда мы в розыск подаем?
06.12.2017, 13:44
Гость: Бтр

Для чего ищут, арестовать ведь не смогут все равно, хоть бы не позорились .
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