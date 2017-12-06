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Порошенко обвинили Россию в финансировании Саакашвили

19:45 6.12.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны не позволят Саакашвили и его сторонникам «раскачать ситуацию».

«Что радует, так это то, что украинский народ профинансированную из Москвы гоп-компанию раскусил еще раньше, чем правоохранители, поэтому проигнорировал тот лагерь под Верховной радой», - цитирует Порошенко «Интерфакс».

По его словам, Россия делает ставку на подрыв Украины изнутри и дестабилизацию обстановки в стране. «И я неоднократно об этом рассказывал, что в Москве не жалеют сил... Да и денег у них куры не клюют, и фамилии тут ни к чему», - добавил украинский лидер.

Ранее стало известно, что силовики провели обыск на квартире Саакашвили в Киеве и попытались задержать его самого. Однако соратники экс-губернатора Одесской области отбили его, после чего протестная акция у стен Верховной рады возобновилась с новой силой. Ее участники требовали отставки импичмента Порошенко и отставки руководителей силовых ведомств.
 

Темы: Россия, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 22:08
Гость: тереза

борьба нанайских мальчиков)
06.12.2017, 22:02
Гость: Томас

Очень даже в точку.
Всё подетски наивно.
06.12.2017, 21:17
Гость: Переборщил

Господин Порошенко
Все комментарии (9)
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