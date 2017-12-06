Порошенко обвинили Россию в финансировании Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны не позволят Саакашвили и его сторонникам «раскачать ситуацию».

«Что радует, так это то, что украинский народ профинансированную из Москвы гоп-компанию раскусил еще раньше, чем правоохранители, поэтому проигнорировал тот лагерь под Верховной радой», - цитирует Порошенко «Интерфакс».

По его словам, Россия делает ставку на подрыв Украины изнутри и дестабилизацию обстановки в стране. «И я неоднократно об этом рассказывал, что в Москве не жалеют сил... Да и денег у них куры не клюют, и фамилии тут ни к чему», - добавил украинский лидер.

Ранее стало известно, что силовики провели обыск на квартире Саакашвили в Киеве и попытались задержать его самого. Однако соратники экс-губернатора Одесской области отбили его, после чего протестная акция у стен Верховной рады возобновилась с новой силой. Ее участники требовали отставки импичмента Порошенко и отставки руководителей силовых ведомств.

