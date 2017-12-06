Трамп решил признать Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп в среду официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля, пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", - сообщил представитель администрации на спецбрифинге.

По его словам, "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности", а также не касается каких-либо аспектов переговорного процесса о мирном урегулировании и не затрагивает вопроса границ. Как отметили в Белом доме, Трамп обсудил свое решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся процессом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

В Белом доме подчеркнули, что решение по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля. "Президент вновь заявляет о статус-кво в вопросе Храмовой горы", — сказал представитель американской администрации, добавив, что Трамп сохраняет оптимизм в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

Кроме того, он сообщил, что Трамп в среду также объявит о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Ожидается, что Трамп сделает соответствующее заявление в 21 мск в среду.

О планах американского лидера признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство стало известно во вторник. В Израиле назвали решение Трампа по Иерусалиму справедливым и исторически правильным шагом. В то же время это намерение раскритиковали лидеры многих арабских стран, а Евросоюз предупредил о возможном ущербе усилиям по решению ближневосточной проблемы.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании. Мировое сообщество аннексии не признает и считает статус города одной из главных проблем ближневосточного конфликта. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Однако из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода откладывали исполнение этого решения.