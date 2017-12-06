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Трамп решил признать Иерусалим столицей Израиля

06:50 6.12.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп в среду официально объявит о признании Иерусалима столицей Израиля, пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", - сообщил представитель администрации на спецбрифинге.

По его словам, "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности", а также не касается каких-либо аспектов переговорного процесса о мирном урегулировании и не затрагивает вопроса границ. Как отметили в Белом доме, Трамп обсудил свое решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся процессом мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

В Белом доме подчеркнули, что решение по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля. "Президент вновь заявляет о статус-кво в вопросе Храмовой горы", — сказал представитель американской администрации, добавив, что Трамп сохраняет оптимизм в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

Кроме того, он сообщил, что Трамп в среду также объявит о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Ожидается, что Трамп сделает соответствующее заявление в 21 мск в среду.

О планах американского лидера признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство стало известно во вторник. В Израиле назвали решение Трампа по Иерусалиму справедливым и исторически правильным шагом. В то же время это намерение раскритиковали лидеры многих арабских стран, а Евросоюз предупредил о возможном ущербе усилиям по решению ближневосточной проблемы.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании. Мировое сообщество аннексии не признает и считает статус города одной из главных проблем ближневосточного конфликта. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Однако из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода откладывали исполнение этого решения.

Темы: Дональд Трамп, США, Мировая экспансия США
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 15:43
Гость: А в Израиле эти штуки и не терпят,не Европа, чай..

Лизание определенного места у исламистов приводит к увеличению этих штук именно что "за пределами региона"...
Осуждение этого шага Трампа и есть разновидность этого лизания.. Не поможет, господа хорошие.
06.12.2017, 15:27
Гость: АВП

А ЧТО КТО ТО БУДЕТ ПРОТИВ В РОССИИ?
06.12.2017, 14:18
Гость: правду говорить легко

Арабов, в отличие от евреев, как раз спросили. Их голоса,в отличие от еврейского, учли в момент подсчета голосов в ООН. Англичан - резали, как арабы, так и евреи. На то они и колониалисты. Впрочем, большинство еврейских военизированых организаций, как ХАГАНА и ПАЛЬМАХ, ставших в последствии ЦАХАЛом, не только сотрудничали с англичанами, но и воевали во вторую мировую в составе английской армии. К примеру, майор королевских войск, генерал и основатель ВВС ЦАХАЛа, президент Израиля, Эзер Вейцман. Такие организации как ЭЦЕЛ, которые действительно боролись с английским мандатом получили в народе (еврейском) название "банда".
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