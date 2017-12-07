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МИД КНДР предупредил о неизбежности войны на полуострове

08:41 7.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило о неизбежности военного конфликта на полуострове, пишет «Интерфакс».

По мнению чиновников, стартовавшие недавно масштабные военные учения США и Южной Кореи являются свидетельствами подготовки Вашингтона к нанесению удара по КНДР.

Представители МИД Северной Кореи проводят параллель между проходящими совместными учениями и резкими заявлениями американских политиков. «Эти враждебные действия не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовится к войне на Корейском полуострове», - заявили они.

По мнению дипломатов, начало военного конфликта сейчас лишь вопрос времени. «Остается лишь один вопрос: когда война разразится. Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем», - отмечают они.

Совместные учения американских и южнокорейских войск начались 4 декабря. Они стали самыми крупномасштабными в истории. Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вероятность войны с Северной Кореей «нарастает каждый день». В свою очередь сенатор Линдси Грэм предупредил, что в связи с угрозой войны следует эвакуировать из Южной Кореи жен и детей американских дипломатов.

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 15:26
Гость: ybr

А может бряцание чем то хотя маленькая и побеносная всегда нужна.
07.12.2017, 14:25
Гость: а ЯО чучхе применять

и НЕ БУДУТ,они скорее всего, запустят в действие 40 (сорок ) тысяч артил.орудий ,рассредоточенных по ВСЕЙ территории КНДР и нацеленных на южную корею,так что последняя очень,очень сильно пострадает (на радость заокеанскому старшему брату- так умело убравшему ненужного конкурента ЧУЖИМИ руками)
07.12.2017, 13:26
Гость: ЗАУВАЖАЛ.

Красавцы,уже напугали только одним заявлением амеров и поддержали олимпмйцев России
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