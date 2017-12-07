МИД КНДР предупредил о неизбежности войны на полуострове

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило о неизбежности военного конфликта на полуострове, пишет «Интерфакс».

По мнению чиновников, стартовавшие недавно масштабные военные учения США и Южной Кореи являются свидетельствами подготовки Вашингтона к нанесению удара по КНДР.

Представители МИД Северной Кореи проводят параллель между проходящими совместными учениями и резкими заявлениями американских политиков. «Эти враждебные действия не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовится к войне на Корейском полуострове», - заявили они.

По мнению дипломатов, начало военного конфликта сейчас лишь вопрос времени. «Остается лишь один вопрос: когда война разразится. Мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем», - отмечают они.

Совместные учения американских и южнокорейских войск начались 4 декабря. Они стали самыми крупномасштабными в истории. Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вероятность войны с Северной Кореей «нарастает каждый день». В свою очередь сенатор Линдси Грэм предупредил, что в связи с угрозой войны следует эвакуировать из Южной Кореи жен и детей американских дипломатов.