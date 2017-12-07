Парламент Украины уволил главу антикоррупционного комитета

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Егора Соболева, возглавлявшего антикоррупционный комитет.

Парламентария обвинили в нарушении регламента, препятствующего проведению заседаний, и «других многочисленных нарушениях». Кроме того, ряд депутатов сочли, что глава антикоррупционного комитета не имеет права поддерживать бывшего главу Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили после выдвинутых против него обвинений и объявления в розыск, передает РИА «Новости».

Соболев, в свою очередь, считает, что поводом для отставки послужило принятие ряда законов по инициативе его комитета. Они позволили начать серьезные расследования против депутатов и политиков. Он также добавил, что угрожать увольнением ему начали более полугода назад.

«Я уверен, что план сейчас такой: поломать независимость антикоррупционного бюро и прокуратуры, создать фейковый антикоррупционный суд или вообще его не создавать и закрыть данные об имуществе чиновников», - цитирует его агентство.

Создание антикоррупционного суда – одно из требований участников акции протеста в Киеве, возглавляемой Саакашвили. Ранее его самого заподозрили в содействии участникам преступных организаций и попытались задержать, но сторонникам политика удалось отбить его у силовиков.

