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США официально признали Иерусалим столицей Израиля

08:39 7.12.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим. «Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он.

Трамп заявил, что велел Госдепартаменту начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, передает Reuters.

По мнению президента США, «Иерусалим — не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире». «Сегодня мы наконец признаем очевидное: что Иерусалим — столица Израиля. Это признание реальности, не больше и не меньше», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал объявление Трампа «важным шагом в направлении мира». Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что США после этого решения не могут выступать посредником в палестино-израильских переговорах. Палестинская группировка ХАМАС заявила, что решение Трампа «открывает врата ада».  

Израиль считает, что Иерусалим целиком входит в его состав и является столицей государства. Международное сообщество утверждает, что Восточный Иерусалим принадлежит Палестине и оккупирован Израилем. Из-за этого иностранные посольства, в том числе американское, расположены в Тель-Авиве.

Планы Дональда Трампа перенести посольство в Израиле в Иерусалим вызвали критику не только в Палестине (группировка ХАМАС объявила 9 декабря «днем гнева»), но и со стороны властей многих других стран, в том числе Великобритании, Турции и Ирана.

Конгресс США в 1995 году принял законопроект, согласно которому американское посольство должно было быть перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. С тех пор документ так и не вступил в силу — все президенты США каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение закона, чтобы избежать обострения конфликта между израильтянами и палестинцами. За шесть лет до этого, в 1989 году, Вашингтон за $1 в год на 99 лет арендовал у израильских властей участок земли под будущее посольство в Западном Иерусалиме, в районе, известном как «Бараки Алленби».

Сам Трамп еще во время своей предвыборной кампании выступал за перенос посольства в Иерусалим. «Да, я хотел бы, чтобы его перенесли, я хочу, чтобы оно было в Иерусалиме, — утверждал Трамп в марте 2016 года. — Никто не поддерживает Израиль больше, чем я. Мы должны защищать Израиль. Израиль очень важен для нас». Тем не менее, став президентом США, Трамп в мае 2017 года отсрочил исполнение закона, как и его предшественники, еще на полгода. Однако летом этого года сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал администрацию Трампа выполнить закон.

Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари назвал оскорбительным решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает РИА «Новости». «Я думаю, такой шаг создаст больше проблем и напряженности в регионе, и это оскорбительно для всех арабов и мусульман», — сказал он.

Темы: Дональд Трамп, Израиль, США, Палестино-израильский конфликт
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 15:11
Гость: спокойный

я вам хотелось бы быть на месте сша но мозгов не хватает правда там куда вы входите вы ведете себя похуже чем не только сша но и всех оккупантов бывших до вас
07.12.2017, 15:04
Гость: спокойный

а чем занимается армия россии в приднестровье чечне южной осетии абхазии в самой россии
07.12.2017, 14:58
Гость: А то можно историю Москвы начать копать...

Зачем?

Уводом от темы не занимайтесь, любезный.
Тысячи лет эта ваша фишка, ваши "скрепы",за неимением других.

Хотите историю Москвы покопать?
Ай, напугали///
Неужели 2000 лет назад Москва была еврейской?
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