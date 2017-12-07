Трамп повел свой народ в Иерусалим. Что будет дальше?

Президент США Дональд Трамп официально объявил Иерусалим столицей Израиля: что будет дальше

Трамп также заявил, что посольство США переедет в этот город из Тель-Авива. Несмотря на то, что физический перенос посольства — дело многих лет, решение Трампа уже с негодованием воспринято в арабских странах и может ударить по процессу мирного урегулирования.



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Стоя рядом с вице-президентом Майклом Пенсом в зале Белого дома, президент США Дональд Трамп заявил, что «настало время объявить Иерусалим столицей Израиля».

Он также отметил, что пошел на этот шаг из-за того, что, несмотря на «два десятка лет отложенных решений, мы не приблизились к прочному миру между израильтянами и палестинцами». Кроме того, Трамп также заявил, что отдал распоряжение американскому Госдепу начать процесс переноса дипломатической миссии США из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим было одобрено конгрессом США еще в 1995 году, однако каждый президент США накладывал вето на это решение. Оно было продиктовано нежеланием портить отношения с союзниками. По американским законам, вето должно применяться каждые полгода, иначе закон должен начать действие.

Трамп заявил, что он выполняет обещание, которое до него делали другие американские президенты, однако не воплотили его в жизнь.

Заявление Трампа означает, что США признают юрисдикцию Израиля над всем Иерусалимом, в то время как большинство арабских стран считают, что восточная часть города должна стать столицей независимого палестинского государства.

При этом, несмотря на то, что Трамп заявил о переносе посольства США в Иерусалим, в Госдепе пояснили журналистам, что представительство страны останется на прежнем месте, пока не будет построено новое здание миссии, а это займет годы. Необходимо будет учесть жесткие меры безопасности, ведь даже в Тель-Авиве американское представительство — практически неприступная крепость.

Заявление Трампа было с радостью встречено в Израиле. Шеф ближневосточного бюро телеканала RTVi Евгений Сова сказал «Газете.Ru», что этого шага от Трампа в Израиле ждали давно, так как «даже у самых близких друзей есть предел доверия».

«Для Израиля решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля будет означать важную дипломатическую победу, и дальнейшее будем делом техники. В руководстве Израиля верят, что США будут примером для других стран, и даже если посольство не сразу переедет из Тель-Авива в Иерусалим, с моральной точки зрения заявление Трампа будет воспринято в Израиле как знак крепкой дружбы и партнерства между странами», — добавил Сова.

В настоящее время иностранные дипломатические миссии расположены в Тель-Авиве. Это происходит из-за того, что в глазах международного сообщества вопрос о Иерусалиме не урегулирован. В 1947 году ООН определило его статус как «международный город».

Однако, после того как арабские страны начали военную кампанию против Израиля, Иерусалим оказался разделенным между Израилем и Иорданией, которая взяла под контроль восточную часть города. После «шестидневной войны» в 1967 году Израиль взял под контроль весь Иерусалим. Большинство арабских стран не признает этого и считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей Палестинского государства.

Необходимо отметить, что официальная позиция России также состоит в признании столицей Израиля Западного Иерусалима — соответствующее заявление прозвучало в апреле текущего года. В то же время в России рассматривают Восточный Иерусалим как столицу будущей Палестины. До этого Москва считала официальной столицей Израиля Тель-Авив.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что полностью поддерживает инициативу США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и однозначно прояснить нашу позицию, которая всегда состояла и будет состоять в том, что посольство Соединенных Штатов должно располагаться здесь, в Иерусалиме», — пояснил израильский премьер.

Арабские страны против

Однако в Палестине и арабских государствах этот шаг восприняли негативно. Существуют опасения, что он может вызвать новую интифаду — палестинское восстание против Израиля. Кроме того, оно может осложнить отношения с арабскими странами. Лидер Лиги арабских государств Ахмед Абдуль Гейт заявил, что «некоторые настаивают на подобном шаге без того, чтобы просчитать какую опасность это несет стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире».

Жесткая реакция мусульманских стран не заставила себя ждать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне выступления Трампа, что в случае признания США Иерусалима столицей Израиля , Турция разорвет дипломатические отношения с еврейским государством, — заявил Эрдоган. — Иерусалим — это красная линия для мусульман. Подобное решение будет тяжелым ударом для всего человечества. Мы не оставим это. У Америки больше проблем нет, только это осталось? Мы будем бороться до последнего. Может даже дойти до разрыва дипотношений с Израилем».

«В случае принятия такого шага мы в течение 5-10 дней созовем в Стамбуле саммит Организации исламского сотрудничества, на котором мы приведем в движение весь исламский мир», — предостерег США турецкий лидер.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, член международного дискуссионного клуба «Валдай» Ирина Звягельская отмечает, что «поспешное заявление» Трампа «демонстрирует не очень хорошее знание ближневосточных реалий». Эксперт предполагает, что заявление ухудшит ситуацию по поиску мирного решения палестино-израильской проблемы.

В руководстве Палестинской Автономии дали понять, что если Иерусалим будет признан столицей Израиля, это приведет к обострению арабско-израильского конфликта. Президент частично признанной Палестины Махмуд Аббас заявил, что перенос американского посольства «недопустим и угрожает будущему мирного процесса», о котором постоянно говорят Соединенные Штаты.

Аналитик международного центра имени Вудро Вильсона Аарон Дэвид Миллер в статье на CNN называет шаг Белого дома по объявлению Иерусалима столицей Израиля «опасным гамбитом». В прошлом участник арабо-израильских переговоров, Миллер отмечает, что всегда предупреждал руководителей страны «не играть с одним из самых «чувствительных» моментов в переговорном процессе».

Дипломатия под ударом

По мнению экспертов, подобный шаг ставит под удар инициативу Белого дома по продвижению палестино-израильского урегулирования. В настоящее время посланники Вашингтона активно ведут челночную дипломатию между Израилем и арабскими странами на тему Палестины.

Куратором этой темы в Белом доме является зять президента США Джаред Кушнер. Создание мирного плана было начато Соединенными Штатами в середине ноября. Его основная идея — привлечь к мирным инициативам арабские государства, которые должны оказать воздействие на палестинцев.

Стоит отметить, что между Израилем и Саудовской Аравией идут тайные дипломатические переговоры, которые касаются, в том числе, и вопроса палестино-израильского урегулирования. Известно, что обе державы объединяет общая неприязнь к Ирану. В ноябре высокопоставленный израильский военный дал интервью саудовскому новостному порталу, где говорил о возможности обмена разведывательной информацией, касающейся намерений Ирана.

Ранее в израильской прессе появилась информация том, что саудовский принц Мухаммед бин Салман тайно посещал Израиль. На днях бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яков Нагель заявил в интервью The Telegraph, что Саудовская Аравия заинтересована в установлении дипломатических отношений с его страной, а также в соглашении Израиля и Палестины. При этом, как отметил Нагель, саудитов не интересует, что именно будет прописано в соглашении.

Как отмечает главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Ирина Звягельская «на Ближнем Востоке всегда дружат против кого-то», что доказывают контакты между Саудовской Аравией и Израилем. Однако общее противодействие против Ирана, если и отодвинет палестинскую проблему, то вряд ли надолго.

В то же время неясно и насколько возможное сближение между Саудовской Аравией и Израилем может быть сорвано неосторожным шагом Трампа. Эр-Рияд уже призвал США не признавать Иерусалим в качестве израильской столицы, так как последствия этого шага могут быть крайне опасными.