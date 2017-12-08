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Барак Обама предрек нового Адольфа Гитлера

12:14 8.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Барак Обама, бывший президент США, предупредил о хрупкости американской демократии и росте национализма.

По его словам, это то, что произошло в 1930-е годы в Германии, где, несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения, появился Адольф Гитлер, сообщает Crain's Chicago Bussiness.

Обама также напомнил, что во времена Третьего рейха погибло около 60 миллионов людей и на это стоит обратить на это внимание.

Отмечается, что бывший лидер не говорил напрямую о новом президенте США Дональде Трампе, но Crain's Chicago Bussiness допускает, что речь идет именно о нем. В частности, о его лозунге «Сделаем Америку снова великой» и иммиграционном указе.

Напомним, Верховный суд США поддержал запрет Трампа на въезд в страну граждан таких государств, как Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Преимущественно в этих странах проживает мусульманское население, а борьба с нелегальными мигрантами являлось одним из основных его предвыборных обещаний.

Напомним, что в январе также был подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. 

Темы: США, Барак Обама
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 14:38
Гость: Обама

имеет в виду вовсе не Трампа.
08.12.2017, 13:26
Гость: Контрразведчик

А в какой стране появится Hitler?
08.12.2017, 13:11
Гость: Гоша

Этот проект с Адольфом и дворнягой европой воюющей с остальным миром за богатство и власть ее хозяев - США активно реализуется уж с десяток лет, а хозяева Обамы - мировой империализм-глобализм-банковская мафия его оказывается даже в известность не поставили, использовали значит "в темную".
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