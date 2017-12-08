]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Украины пообещал Саакашвили «прозрачный суд»

20:45 8.12.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
Материалы по теме:

Следствие и суд по делу экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили будут прозрачными и непредвзятыми. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает ТАСС.

«Мы это должны гарантировать как демократическое государство», - подчеркнул украинский лидер.

По словам Порошенко, человек должен нести ответственность, если он нарушил закон, сбегает из-под стражи и нелегально пересекает государственную границу. Президент добавил, что, сбегая от следствия, Саакашвили тем самым подтверждает обоснованность обвинений в свой адрес и подрывает доверие к себе.

Порошенко также отметил, что дело Саакашвили не стоит международного внимания. Вместе с тем он допустил возможность обращения к международным органам за дополнительными экспертизами для большего доверия к следствию.

Некоторое время назад украинские силовики провели обыск на квартире Саакашвили в Киеве. Самого политика, подозреваемого в связях с преступными группами, они попытались задержать, но сторонникам Саакашвили удалось отбить его.
 

Темы: Украина, Расследование преступлений в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.