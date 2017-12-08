Президент Украины пообещал Саакашвили «прозрачный суд»

Следствие и суд по делу экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили будут прозрачными и непредвзятыми. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает ТАСС.

«Мы это должны гарантировать как демократическое государство», - подчеркнул украинский лидер.

По словам Порошенко, человек должен нести ответственность, если он нарушил закон, сбегает из-под стражи и нелегально пересекает государственную границу. Президент добавил, что, сбегая от следствия, Саакашвили тем самым подтверждает обоснованность обвинений в свой адрес и подрывает доверие к себе.

Порошенко также отметил, что дело Саакашвили не стоит международного внимания. Вместе с тем он допустил возможность обращения к международным органам за дополнительными экспертизами для большего доверия к следствию.

Некоторое время назад украинские силовики провели обыск на квартире Саакашвили в Киеве. Самого политика, подозреваемого в связях с преступными группами, они попытались задержать, но сторонникам Саакашвили удалось отбить его.

