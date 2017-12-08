Работой Трампа на посту президента недовольны более 60% американцев

Более 60 процентов американцев недовольны работой президента Дональда Трампа, пишет The Hill со ссылкой на данные опроса Pew Research Center.

По данным опроса, 63% граждан США недовольны тем, как Трамп исполняет свои президентские обязанности. Лишь 32% опрошенных выразили удовлетворение работой главы государства.

Отмечается, что это самые низкие показатели одобрения деятельности Трампа, зафиксированные с момента его вступления в должность президента страны. Рейтинг одобрения с октября опустился на 2 процентных пункта.

Трамп также поставил рекорд по самому низкому показателю поддержки среди американцев на столь раннем этапе президентства по сравнению со своими предшественниками.

На втором месте после Трампа обладателем самого низкого рейтинга в начале президенства оказался Билл Клинтон, которого в 1993 году поддерживали 48% населения США.