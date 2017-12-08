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Работой Трампа на посту президента недовольны более 60% американцев

14:21 8.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 60 процентов американцев недовольны работой президента Дональда Трампа, пишет The Hill со ссылкой на данные опроса Pew Research Center.

По данным опроса, 63% граждан США недовольны тем, как Трамп исполняет свои президентские обязанности. Лишь 32% опрошенных выразили удовлетворение работой главы государства.

Отмечается, что это самые низкие показатели одобрения деятельности Трампа, зафиксированные с момента его вступления в должность президента страны. Рейтинг одобрения с октября опустился на 2 процентных пункта.

Трамп также поставил рекорд по самому низкому показателю поддержки среди американцев на столь раннем этапе президентства по сравнению со своими предшественниками.

На втором месте после Трампа обладателем самого низкого рейтинга в начале президенства оказался Билл Клинтон, которого в 1993 году поддерживали 48% населения США.

Темы: Дональд Трамп, США, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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08.12.2017, 17:43
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
Трамп - наш человек. Мы за него всей Гос Думой голосовали.
Через пару лет америке придет кирдык.
08.12.2017, 17:19
Гость: Кот Мурр

Работой Трампа на посту президента недовольны более 60% американцев(С)
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Зато у нас ,довольны ловлей щук 86%!
08.12.2017, 17:03
Гость: Изя

Какие они тупые, эти американцы. За Трампа 100% местных комментаторов - экстремистов, 99% комментаторов - сепартистов, и 146% комментаторов - "украинцев". Больше никого здесь нет.
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