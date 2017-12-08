Папа Римский предложил отредактировать молитву «Отче наш»

Папа Римский Франциск предложил изменить молитву «Отче наш», пишет The Guardian.

По словам понтифика, молитва нуждается в более корректном переводе. Он отметил, что при чтении данной молитвы на английском и некоторых других языках может возникнуть ощущение, что «Бог решает, ввести ли нас во искушение или нет».

По словам папы Франциска данный перевод в корне неправильный и при подобной интерпретации возникает ощущение, что именно Господь провоцирует нас на искушения. Он добавил, что во Франции текст молитвы уже изменен и в нем говорится «не позволь нам поддаться искушению». При таком переводе становится ясно, что вина за искушение лежит на человеке.