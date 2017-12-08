]]> ]]>
Главная В мире Новости

Папа Римский предложил отредактировать молитву «Отче наш»

13:48 8.12.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Папа Римский Франциск предложил изменить молитву «Отче наш», пишет The Guardian.

По словам понтифика, молитва нуждается в более корректном переводе. Он отметил, что при чтении данной молитвы на английском и некоторых других языках может возникнуть ощущение, что «Бог решает, ввести ли нас во искушение или нет».

По словам папы Франциска данный перевод в корне неправильный и при подобной интерпретации возникает ощущение, что именно Господь провоцирует нас на искушения. Он добавил, что во Франции текст молитвы уже изменен и в нем говорится «не позволь нам поддаться искушению». При таком переводе становится ясно, что вина за искушение лежит на человеке.

Темы: Мировые религии и межрелигиозные отношения, Религия и межконфессиональные отношения в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.12.2017, 18:29
Гость: Скучножить

Преподобный Иоанн Кассиан: «Итак, слова молитвы: “не введи нас во искушение” — не то значат, что “не попусти нам когда-либо искуситься”, но “не допусти нам быть побежденными в искушении”. Искушаем был Иов, но не введен в искушение, ибо “не даде безумия Богу” (Иов. 1: 22) — и не осквернил уст богохулением, к чему хотел привлечь его искуситель. Искушаем был Авраам, искушаем был Иосиф, но ни тот, ни другой из них не введен был в искушение, ибо ни один не исполнил воли искусителя».
08.12.2017, 18:07
Гость: во Франции текст молитвы уже изменен

Раскол!Раскол!
08.12.2017, 17:46
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
Без клизьмы, ээээ-х!
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.