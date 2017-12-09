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Президент США одобрил новые санкции в отношении России

12:50 9.12.2017
Изображение с сайта flags.com
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Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России. Россию обвиняют в  нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет издание Poltico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

"Администрация США применяет новые санкции в отношении России, которые, как она надеется, заставят ее соблюдать договор о ядерных вооружениях времен холодной войны, который она нарушила, развернув запрещенную крылатую ракету", - приводит издание слова американского чиновника.

Как сообщается, министерство торговли США "накажет российские компании, которые предоставили технологии, чтобы помочь разработать новое оружие, которое было запрещено договором".

По словам представителя администрации, целью введения санкций является "изменить экономические расчеты" российского правительства и сообщить России, что администрация Трампа серьезно отнесется к нарушениям договора, сообщает "Интерфакс".

Решение о введении санкций в отношении РФ было принято после продолжительного анализа, проведенного Советом национальной безопасности, сообщил представитель администрации.

Кроме того, как заявил чиновник, в дополнение к новым санкциям министерство обороны начнет исследования и разработки по новой ядерной крылатой ракете, как это предусмотрено в недавно утвержденном оборонном бюджете страны.

Он пояснил, что исследование будет включать в себя оценку вариантов проектирования новой наземной ядерной крылатой ракеты, которая разрешена в соответствии с договором.

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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09.12.2017, 23:01
Гость: А. В.

Не 2%, а 3.4% мирового ВВП по ППС. У России в этом -- 6 место в мире.
У противников Руси по данному показателю лишь 2-е (США), 4-е (Япония) и 5-е (Германия) места. Однако у Японии и ФРГ ограниченный (со стороны США) суверенитет. И в связи с этим достаточно несоответствующий (ихним ВВП по ППС) военный потенциал.
По объёму же промышленного производства РФ на 4-м месте в мире. После КНР, США и Индии. Опережая в этом и Японию и ФРГ.
Среди же "белых" государств Россия на 2-м месте по объёму промышленного производства.
09.12.2017, 22:30
Гость: денег вложили уйму, да с носом остались...

А сколько победного было трезвона:
Москва Вашингтону всучила "шпиона"!
И чем же, как влез, по текущий момент
Полезен Кремлю этот супер "агент"?
09.12.2017, 22:02
Гость: Нам пробки от шампанского, понюхать.

Действительно Зинаида, какая она наша, эта произраильская Дума ? Нашим пенсионерам в прошлом году отменила индексацию 8,9 % пенсии, а израильским стала платить.
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