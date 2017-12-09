Помещенный в СИЗО Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он тоже отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — цитирует Чернолуцкого РИА Новости.

Силовики задержали Саакашвили накануне вечером в Соломенском районе Киева и доставили его в изолятор временного содержания СБУ. Генпрокуратура намерена требовать в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Слушания в суде по этому поводу должны состояться уже сегодня.

Около изолятора собрались сторонники Саакашвили, они намерены установить палатки и нести дежурство.