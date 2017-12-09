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Помещенный в СИЗО Саакашвили объявил бессрочную голодовку

13:03 9.12.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Он заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он тоже отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — цитирует Чернолуцкого РИА Новости.

Силовики задержали Саакашвили накануне вечером в Соломенском районе Киева и доставили его в изолятор временного содержания СБУ. Генпрокуратура намерена требовать в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Слушания в суде по этому поводу должны состояться уже сегодня.

Около изолятора собрались сторонники Саакашвили, они намерены установить палатки и нести дежурство.

Темы: Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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09.12.2017, 22:09
Гость: Татьяна Алексеевна

Вот про СЧЕТА это Вы правильно заметили.Кстати,уже ИНИЦИИРОВАНО рассмотрение ЧИСТОТЫ счетов Порошенко на Западе.
09.12.2017, 21:48
Гость: 2017

Понравилось определение: "матрасники"
09.12.2017, 21:25
Гость: Трамп хороший

За Мишу я не переживаю. Трамп старой дружбы не забывает. Пускай только тронут.
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