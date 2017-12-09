В ожидании интифады

Решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля может привести к вооружённому конфликту

В субботу, 9 декабря, исполняется 30 лет со дня начала первой палестинской интифады. В период с 1987 по 1993 год в боях за отделение Палестины от Израиля погибли 111 израильтян и более двух тысяч палестинцев. Сегодня ситуация в регионе вновь накалилась из-за решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Перерастёт ли конфликт в новую интифаду и может ли на Ближнем Востоке начаться полномасштабная война?

Участники протестов в Иерусалиме © РИА Новости, Валерий Мельников

Вопрос земли и веры

Государство Израиль появилось на карте мира 14 мая 1948 года на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №181, принятой 29 ноября 1947 года. До этого территория находилась под мандатом Великобритании, выданным ООН в 1922 году, и переехавшие из Европы в результате нескольких волн эмиграции евреи не имели собственной государственности.

Хотя конфликты еврейских эмигрантов с арабским населением начались задолго до появления государства Израиль, именно провозглашение независимости привело к Первой арабо-израильской войне, которая длилась больше года. В самом Израиле её называют «войной за независимость».

Противоречия между арабами и израильтянами на религиозной и бытовой почве периодически приводили к обострению ситуации. В 1987 году началась Первая интифада (интифада в переводе с арабского — «восстание», «потрясение»). Она получила неофициальное название «война камней», поскольку палестинцы воевали при помощи булыжников и самодельного оружия.

Поводом для начала беспорядков стал наезд израильского армейского грузовика на автофургон с палестинцами. Тогда погибли четыре человека, ещё десять были тяжело травмированы. В ходе вспыхнувших акций протеста израильские солдаты, открыв огонь по нападавшим, застрелили палестинского юношу. Беспорядки распространились по всей Газе и Западному берегу реки Иордан, а через десять дней перекинулись на Иерусалим. Однако главной целью восставших палестинцев стала не месть за погибших и покалеченных товарищей, а борьба против израильской оккупации. За шесть лет конфликта погибли 111 израильтян и более 2000 палестинцев.

Закончилась Первая интифада осенью 1993 года подписанием палестино-израильских соглашений в Осло и созданием Палестинской автономии. Двухсторонние секретные переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины прошли под эгидой Норвегии. Прежде чем соглашение было подписано, в течение всего 1993 года заместитель главы МИД Палестины вёл тайные переговоры в Лондоне и Осло.

Вторая интифада — так называемая «интифада Аль-Аксы» — началась в 2000 году. Причиной недовольства палестинцев стал ряд непопулярных мер, предпринятых Израилем, в частности, ограничение израильскими властями посещения верующими мечети Аль-Акса. Однако последней каплей стал визит премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, имевшего репутацию «ястреба» в израильской политике и сторонника жёстких мер, на Храмовую гору.

Собравшиеся на горе встретили его криками «Убийца!», а после того, как Шарон покинул священное место, напали на израильских солдат, которые в свою очередь открыли огонь резиновыми пулями. На следующий день после пятничной молитвы беспорядки продолжились: толпа молодых людей снова напала с камнями и подручными средствами на израильских солдат. Ответным огнём были ранены несколько человек. После этого палестинцы взяли в руки оружие.

Дата окончания Второй интифады так и не была определена, однако принято считать что противостояние завершилось 1 января 2005 года. По приблизительным оценкам, в ходе восстания погибли почти 5 тыс. палестинцев и более 1 тыс. израильтянин. С палестинской стороны погибло много детей, большинство из которых принимали непосредственное участие в боевых действиях.

После заявления Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, лидер «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) Исмаил Хания призвал палестинцев к новой, Третьей интифаде. «Этот дьявольский альянс (Вашингтон и Тель-Авив. — RT) единолично решает судьбу и статус священного Иерусалима, — заявил Хания в четверг, 7 декабря, в интервью палестинскому телевидению. — Завтра начнётся интифада, и мы точно одержим победу и вернём себе нашу землю. Единый Иерусалим останется арабским и исламским. Мирный процесс похоронен».

8 декабря день пятничной молитвы ХАМАС объявил «днём гнева».

В этот день в Иерусалиме и ряде населённых пунктов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа продолжились столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате два человека погибли, более 1100 человек пострадали. Такие данные приводят в Минздраве автономии.

8 декабря Израиль и Палестина также обменялись ракетными ударами. Первым начали обстрел палестинцы, однако их ракеты до Израиля не долетели, а упали в пределах Газы. Позднее пресс-служба армии Израиля распространила заявление, согласно которому ракету, выпущенную из сектора Газа, удалось перехватить системой ПРО «Железный купол». Примерно в то же время в секторе Газа десять человек получили ранения в результате авиаудара израильских ВВС, передаёт AFP со ссылкой на палестинские службы безопасности.

Трамп и обещания

По словам Трампа, признав Иерусалим столицей Израиля, он выполнил своё предвыборное обещание. По мнению историка Евгения Бахревского, у Трампа, «кроме пиара, мало инструментов».

«Внутри Республиканской партии идёт тяжёлая борьба. Эти внутрипартийные игры не очень понятны американскому народу. Поэтому Трампу необходимо делать что-то яркое, и организовывать скандалы — то немногое, на что он способен», — заявил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, член Президиума Академии геополитических проблем, доктор философских наук Араик Степанян обратил внимание, что решение Трампа совпало с угрозой объявления ему импичмента. По мнению эксперта, признав Иерусалим столицей, Трамп сделал попытку договориться с определёнными силами в американских политических элитах.

Однако после заявления американского президента эксперты прогнозируют возможную эскалацию конфликта и начало Третьей интифады. Мировые лидеры также выражают глубокую озабоченность происходящим. Даже традиционные союзники США обеспокоены возможными последствиями этого шага.

В ожидании потрясений

Действия Трампа осудил президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению французского лидера, это нарушение международного права и резолюций ООН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что статус Иерусалима должен определиться в ходе переговоров израильтян и палестинцев, и в итоге он должен стать общей столицей двух государств.

«ЕС призывает все стороны на месте и в регионе проявить спокойствие и сдержанность, чтобы предотвратить эскалацию», — заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.

11 декабря она намерена обсудить возможные пути урегулирования конфликта в ходе визита в Брюссель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая придерживается концепции двух государств (демилитаризованного палестинского государства, которое признаёт еврейское государство Израиль), также не считает решения Трампа правильным. «Канцлер Меркель относительно заявления Трампа об Иерусалиме: федеральное правительство не поддерживает такую позицию, потому что статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках решения двух государств», — написал в своём аккаунте в социальной сети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

В Москве также всерьёз опасаются эскалации напряжённости. «Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», — говорится в официальном заявлении, распространённом пресс-службой Кремля. В свою очередь МИД РФ посоветовал гражданам России, находящимся в Израиле, проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей.

«Мы не испытываем оптимизма относительно будущего региона. Для нас стало шоком решение США. Ведь Соединённые Штаты — ведущая военная и экономическая держава. Как они могли так нарушить международное право?» — заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль в интервью газете «Комсомольская правда».

Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур, выступая на заседании Совбеза также констатировал, что решение Трампа по Иерусалиму будет иметь далеко идущие последствия. «Оно (заявление. — Ред.) привело к росту напряжённости, создав риск полной дестабилизации в этой ситуации, что будет иметь далеко идущие последствия», — сказал Мансур, подчернкув, что действия Вашингтона «подрывают роль США как лидера в поисках мира в регионе».

При этом премьер-министр Израиля ожидаемо поддержал американского президента, поблагодарив его за «отважное и справедливое» решение, охарактеризовав его «важным шагом к миру» и призвав все государства также признать Иерусалим столицей Израиля.

В комментарии RT Араик Степанян отметил, что вероятность возникновения большой войны в регионе можно оценивать как «пятьдесят на пятьдесят». «Американцы всё и затеяли, что бы спровоцировать локальную войну. Американская внешняя политика — это всегда войны, через которые они проникают в регион. В этом их смысл существования. Они всегда придерживались логики управляемого хаоса. Это —суть американской внешней политики», — сказал эксперт, добавив, что, по его мнению, эта ситуация может втянуть в хаос весь регион. При этом в случае полноценного конфликта, по мнению Степаняна, поддержать Палестину смогут только два государства — Иран и Турция, поскольку политические элиты арабского мира в значительной мире ориентированы на США, а Ливия разгромлена.

В свою очередь, по словам специалиста по Ближнему Востоку, журналиста-международника Исраэля Шамира, крупный конфликт маловероятен. «Вероятность не очень высока. Какое-то сопротивление палестинское будет. Однако (у меня. — Ред.) нет уверенности, что народ Палестины ощущает происходящее как некий реальный удар. Всё-таки это декларация Америки, а не такая вещь, которая бы реализовывалась, что называется «на земле», — констатировал Шамир.