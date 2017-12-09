Украинский закон «Об образовании» Европа признала дискриминационным

Венецианская комиссия при Совете Европы указала Киеву на дискриминацию русского языка

8 декабря решением Венецианской комиссии (ВК, полное название - Европейская комиссия за демократию через право) киевскому режиму Петра Порошенко было рекомендовано внести поправки в положения языковой статьи украинского закона «Об образовании».

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Решение было принято по итогам поездки на Украину делегации ВК, которая проходила с 30 октября по 1 ноября и в ходе которой члены комиссии встречались «с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами в рамках подготовки заключения о положениях нового Закона об образовании, регулирующего преподавание на языках Украины, по запросу МИД Украины».

Под «другими заинтересованными лицами» понимались представители общественных организаций. KM.RU уже писал об этой встрече с общественниками, в ходе которой русские, венгерские, румынские и молдавские общины негативно отозвались о законе «Об образовании», а члены греческой общины и еврейского ВААДа согласились с его положениями.

Напомним, что этот закон был принят Верховным Советом Украины 5 сентября и предписывал с 2018 года перевести с пятого класса все обучение в школах на украинский язык, а с 2020 года украинизировать школы полностью.

Закон был резко раскритикован МИД РФ еще 12 сентября: «Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима. Москва в такой оценке действий украинских властей не одинока. С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также Президент Молдавии».

Госдума РФ также выступила с резким заявлением, направленным против украинского закона «Об образовании». Депутаты посчитали, что закон «станет актом этноцида русского народа на Украине». В заявлении также говорилось, что законом нарушалась конституция Украины в части предоставления гражданам права обучения на родном языке (ст. 53, ч.2) и не допускалось сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов (ст. 22, ч. 4). Нарушалась также Европейская хартия региональных языков или языков национальных меньшинств, «обязывающая государства устранить любые неоправданные различия, исключения, ограничения, относящиеся к использованию регионального языка или языка меньшинства и имеющие целью сдержать либо поставить под угрозу его сохранение или развитие». Были нарушены нормы и положения Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка, рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и других международных договоров.

И принятие решения по результатам поездки в Киев делегации Венецианской комиссии состоялось в срок. В сообщении, распространенном ВК в СМИ, говорилось следующее: «принятая статья 7 закона (о языке нацменьшинств) сильно отличается от проекта, по которому проводились консультации с меньшинствами… Она содержит ряд двусмысленных положений и, как представляется, не дает необходимых указаний относительно применения международных конституционных обязательств страны. Объем гарантий образования на языках меньшинств, в основном ограниченный начальным образованием, не ясен».

При этом, как подчеркивается в заявлении комиссии, «статья 7 обеспечивает правовую основу для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, например, на болгарском, венгерском, румынском и польском».

Но в то же время, по мнению Венецианской комиссии, «новый закон не дает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, для русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к таким языкам трудно оправдать, и, следовательно, это порождает проблемы дискриминации. Подходящим решением будет внесение поправок в статью 7 и замена этого положения более сбалансированным».

Таким образом, режим Порошенко очередной раз был поставлен перед фактом: не все, что одобрено Госдепом США в деле усиления русофобии, будет безропотно принято другими странами и союзами.

Напомним, что 10 сентября в официальном Твиттере Посольства США на Украине появилась запись: «Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи – залог будущего».

А ведь еще 11 октября, выступая в ПАСЕ, Порошенко всех уверял, что выводы работы Венецианской комиссии «позволят снять все противоречивые трактовки. Я уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии».

То есть лидер украинской хунты сначала хотел понравиться сразу всем: и Вашингтону, и Европе. И, конечно, собственным националистам и нацистам, поскольку именно они представляют для него основной электорат и целевую аудиторию, благосклонно воспринимающую русофобские действия Киева, направленные против Донбасса, России и Юго-Востока Украины.

Но, видимо, Европе уже все меньше и меньше хочется оставаться пассивным свидетелем в деле разжигания очередной стадии гражданской войны рядом со своими границами, которая может перерасти в войну между государствами и захлестнуть континент. И поэтому европейская бюрократия все чаще прибегает к решениям, которые расходятся с точкой зрения Вашингтона.

Полный текст заключения Венецианской комиссии ожидается 11 декабря.

