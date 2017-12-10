Сторонники Саакашвили выдвинули властям свои требования

В Киеве прошел очередной митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

По словам представителя партии Ольги Галабалы, участники акции потребовали от властей принятия законов об импичменте, об антикоррупционном суде, о выбрах, а также отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает УНИАН. Эти требования должны быть выполнены с 19до 22 декабря – до окончания парламентской сессии.

Кроме того, соратники Саакашвили призвали украинцев устраивать митинги у всех административных учреждений страны.

В акции приняли участие около двух с половиной тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинской полиции. Позднее часть протестующих отправилась к СИЗО, в котором в настоящее время находится Саакашвили. По пути они разбили окна в магазине компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.

Сам Саакашвили, по словам его адвоката, подал в суд на Луценко. Поводом для этого послужила обнародованная Генпрокуратурой Украины аудиозапись якобы переговоров Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко. Ранее Луценко заявил, что деятельность экс-губернатора финансируется людьми из окружения бывшего главы государства Владимира Януковича, том числе и Курченко.

Некоторое время назад Саакашвили был задержан и помещен в СИЗО. Генпрокуратура собирается ходатайствовать о его домашнем аресте. Политик в ответ объявил голодовку.

