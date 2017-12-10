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Сторонники Саакашвили выдвинули властям свои требования

18:16 10.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov с сайта wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov с сайта wikipedia.org
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В Киеве прошел очередной митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

По словам представителя партии Ольги Галабалы, участники акции потребовали от властей принятия законов об импичменте, об антикоррупционном суде, о выбрах, а также отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает УНИАН. Эти требования должны быть выполнены с 19до 22 декабря – до окончания парламентской сессии.

Кроме того, соратники Саакашвили призвали украинцев устраивать митинги у всех административных учреждений страны.

В акции приняли участие около двух с половиной тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинской полиции. Позднее часть протестующих отправилась к СИЗО, в котором в настоящее время находится Саакашвили. По пути они разбили окна в магазине компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.

Сам Саакашвили, по словам его адвоката, подал в суд на Луценко. Поводом для этого послужила обнародованная Генпрокуратурой Украины аудиозапись якобы переговоров Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко. Ранее Луценко заявил, что деятельность экс-губернатора финансируется людьми из окружения бывшего главы государства Владимира Януковича, том числе и Курченко.

Некоторое время назад Саакашвили был задержан и помещен в СИЗО. Генпрокуратура собирается ходатайствовать о его домашнем аресте. Политик в ответ объявил голодовку.
 

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.12.2017, 23:17
Гость: Киевский

Именно так кучка клоунов в дурацких костюмах))/
10.12.2017, 22:10
Гость: *

"Своих" олигархов низвергнуть хотят,
"Родной" украинский турнуть паханат!..
Чем злобно облаивать цели такие,
СлабО их поставить в самой же России?
10.12.2017, 21:49
Гость: Конституция Украины, ст. 111

Вопрос о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины.
Для проведения расследования Верховная Рада создаёт специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи.
Выводы и предложения комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады Украины. При наличии оснований Верховная Рада не менее чем двумя третями голосов от её конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины.
Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается не менее чем тремя четвертями от конституционного состава Верховной Рады после проверки дела Конституционным судом и получения заключения Верховного суда Украины о том, что его деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления.
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