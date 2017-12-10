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В Швеции вручили награды нобелевским лауреатам

21:38 10.12.2017
Медаль Нобелевского лауреата. Фото с сайта nobelprize.org
Медаль Нобелевского лауреата. Фото с сайта nobelprize.org
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Король Швеции Карл XVI Густав вручил дипломы и золотые медали 11 нобелевским лауреатам по литературе, медицине физике, химии и экономики. Церемония награждения проходила в Стокгольмской филармонии, передает ТАСС.

Награды получили представители Великобритании, США, Швейцарии и Японии. В частности, американских биологов Майкла Янга, Джеффри Холла и Майкла Росбаша отметили за открытие механизма биологических часов.

Химики Ричард Хендерсон (Великобритания), Йоахим Франк (США) и Жак Дюбоше (Швейцария) получили награды за метод «криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе».

Награда по литературе досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за произведения «большой эмоциональной силы».

Примечательно, что нобелевские медали, изготовленные из 18-каратного золота, несколько различаются по весу. Так, медали, вручаемые экономистам, весят 185 граммов, что на 10 граммов больше наград в других номинациях.

Темы: Великобритания, США, Швейцария, Швеция, Япония, Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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10.12.2017, 22:21
Гость: Самая тяжёлая медаль должна быть

за КРИПТОВАЛЮТУ!
Это шедевр экономики, позволяющий списать 20 трлн.долларов госдолга!
10.12.2017, 21:54
Гость: В палатке

около метро продают эти нобелевские премии,недорого!после горбачёва и обамы...а после Олимпиады в Корее завезут золотые медали по всем видам спорта.
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