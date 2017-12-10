В Швеции вручили награды нобелевским лауреатам

Король Швеции Карл XVI Густав вручил дипломы и золотые медали 11 нобелевским лауреатам по литературе, медицине физике, химии и экономики. Церемония награждения проходила в Стокгольмской филармонии, передает ТАСС.

Награды получили представители Великобритании, США, Швейцарии и Японии. В частности, американских биологов Майкла Янга, Джеффри Холла и Майкла Росбаша отметили за открытие механизма биологических часов.

Химики Ричард Хендерсон (Великобритания), Йоахим Франк (США) и Жак Дюбоше (Швейцария) получили награды за метод «криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе».

Награда по литературе досталась британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за произведения «большой эмоциональной силы».

Примечательно, что нобелевские медали, изготовленные из 18-каратного золота, несколько различаются по весу. Так, медали, вручаемые экономистам, весят 185 граммов, что на 10 граммов больше наград в других номинациях.