В Германии на посетителей ярмарки упала рождественская ель
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В немецком городе Эшвайлер рождественская ель накрыла посетителей ярмарки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Пятнадцатиметровое дерево упало на детскую карусель. В результате пострадали четыре человека, детей среди них нет. Получившие травмы доставлены в больницу.
В причинах происшествия разбирается полиция. Ярмарка временно закрыта.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Германии из-за сильного снегопада и ветра отменили часть рейсов.