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В Германии на посетителей ярмарки упала рождественская ель

22:00 10.12.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В немецком городе Эшвайлер рождественская ель накрыла посетителей ярмарки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пятнадцатиметровое дерево упало на детскую карусель. В результате пострадали четыре человека, детей среди них нет. Получившие травмы доставлены в больницу.

В причинах происшествия разбирается полиция. Ярмарка временно закрыта.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Германии из-за сильного снегопада и ветра отменили часть рейсов.
 

Темы: Германия, Происшествия в мире, Праздничные дни и памятные даты в мире, Рождество
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