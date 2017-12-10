В Германии на посетителей ярмарки упала рождественская ель

В немецком городе Эшвайлер рождественская ель накрыла посетителей ярмарки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пятнадцатиметровое дерево упало на детскую карусель. В результате пострадали четыре человека, детей среди них нет. Получившие травмы доставлены в больницу.

В причинах происшествия разбирается полиция. Ярмарка временно закрыта.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Германии из-за сильного снегопада и ветра отменили часть рейсов.

