США, Япония и Южная Корея начали военно-морские учения у берегов КНДР

США, Япония и Южная Корея начали совместные военно-морские учения.

Как пишет РИА Новости, учения пройдут в водах недалеко от Японии и Корейского полуострова. В них будут задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский «Соэ Ю Соннён», японский «Тёкай».

Отмечается, что во время учений военные смоделируют условные пуски северокорейских баллистических ракет и отработают обмен информацией между кораблями. Целью учений является повышение тактического потенциала ВМС самообороны и укрепление отношений между тремя странами.

В минувшую пятницу завершились пятидневные маневры ВВС США и Южной Кореи, которые стали самыми крупномасштабными в истории. В КНДР эти учения расценили как подготовку к удару по стране.