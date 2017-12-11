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США, Япония и Южная Корея начали военно-морские учения у берегов КНДР

09:01 11.12.2017
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США, Япония и Южная Корея начали совместные военно-морские учения.

Как пишет РИА Новости, учения пройдут в водах недалеко от Японии и Корейского полуострова. В них будут задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский «Соэ Ю Соннён», японский «Тёкай».

Отмечается, что во время учений военные смоделируют условные пуски северокорейских баллистических ракет и отработают обмен информацией между кораблями. Целью учений является повышение тактического потенциала ВМС самообороны и укрепление отношений между тремя странами.

В минувшую пятницу завершились пятидневные маневры ВВС США и Южной Кореи, которые стали самыми крупномасштабными в истории. В КНДР эти учения расценили как подготовку к удару по стране.

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Япония, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 12:17
Гость: Vitalina

А подождать было не судьба? Вроде же хотели перенести эти учения на после Олимпиады? Или побряцать оружием важнее, чем обеспечить безопасность на соревнованиях? Идея Ким Чен Ына начать войну с США в период олимпийских игр перестала быть идеей, теперь это план, подготовка к которому идет полным ходом.
11.12.2017, 11:48
Гость: Хмы

А Саддама и Муаммара не палачи казнили с криками ВАУ?
Или у вас демократизаторы палачами быть не могуть?
11.12.2017, 11:44
Гость: Хмы

Меня удивляет наше либер-демо правительство, применение допинга признали и даже извинились, а во вмешательстве наших хакеЁров в ихние выбора признаться стесняются. Ребята не нарушайте традицию, последние четверть века вы каждый год помогаете партнёрам из Конгресса. Пусть Жуков извиниться, а Жирик на ТВ у Вовы Соловьёва торжественно объявит: Да в каждом Макдонельсе сидели наши хакеры и за Биг маки вмешивались в выбора. Поможем Конгрессу убрать безумного старца,а они нам как Russia Today, по закрывают все Макдональсы (но пусть туалеты оставят).
И будем дружка дружкой довольны и счастливы.
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