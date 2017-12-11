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Михаил Саакашвили пообещал голодать «до конца»

20:44 11.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
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Глава партии «Рух новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что продолжит голодовку, если суд вынесет решение о его аресте.

«Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство», - цитирует его ТАСС.

Прокурор попросил суд отправить Саакашвили под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. По его мнению, только так можно обеспечить безопасность экс-губернатора и его участие в следствии, передает РИА «Новости».

В то же время ряд украинских парламентариев объявили о готовности взять Саакашвили на поруки. Адвокат Саакашвили подчеркнул, что будет выступать против любой меры пресечения в отношении своего подзащитного.

Саакашвили задержали в конце прошлой недели и отправили в СИЗО, где он объявил голодовку. Политика подозревают в получении средств на проведение акций протеста от представителей окружения экс-президента Украины Владимира Януковича.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 08:49
Гость: Николай питону

Он в цепких когтях Юли
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Как выучилии вас 3 главных канала - так и видите вы везде когти цепи закулису, 300 евреев правящих миром. Особенно вы тащитесь от ножей в спине. Бегать заламывая руки с ножами в спине- за это вы все отдадите.
12.12.2017, 08:11
Гость: Факт

Кагтравый генплокулол (без юридического образования) пан Луценко готовит аппеляцию.) И, грозится посадить на 7 лет судью Ларису Цокол выпустившую Саакашвили на свободу.
12.12.2017, 07:22
Гость: ник

пусть голодает постится полезно, глядишь может и о душе вспомнит.
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