Михаил Саакашвили пообещал голодать «до конца»

Глава партии «Рух новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что продолжит голодовку, если суд вынесет решение о его аресте.

«Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство», - цитирует его ТАСС.

Прокурор попросил суд отправить Саакашвили под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца. По его мнению, только так можно обеспечить безопасность экс-губернатора и его участие в следствии, передает РИА «Новости».

В то же время ряд украинских парламентариев объявили о готовности взять Саакашвили на поруки. Адвокат Саакашвили подчеркнул, что будет выступать против любой меры пресечения в отношении своего подзащитного.

Саакашвили задержали в конце прошлой недели и отправили в СИЗО, где он объявил голодовку. Политика подозревают в получении средств на проведение акций протеста от представителей окружения экс-президента Украины Владимира Януковича.

