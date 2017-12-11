Власти Нью-Йорка признали взрыв на Манхэттене терактом

Взрыв, прогремевший некоторое время назад в центре Манхэттена, является попыткой теракта. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Взрыв прогремел на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню. Самодельное устройство, представляющее собой отрезок трубы со взрывчатым веществом и детонатором, привел в действие выходец из Бангладеш Акайед Юллах. В нью-йоркской полиции отметили, что он находится под влиянием идей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), но свидетельств его связи с ней пока нет. Ни ИГ, ни какая-либо другая группировка о своей причастности к взрыву не заявляла.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Они госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

Серьезное ранение получили сам подрывник. Он также доставлен в больницу и уже допрошен полицией. Правоохранители предполагают, что взрывное устройство сработало раньше, чем рассчитывал злоумышленник.

