Украинцев предупредили о новой войне, жертвами которой станет вся страна

Конфликт между антикоррупционными ведомствами и Генпрокуратурой Украины (ГПУ) может привести к войне, жертвой которой станет вся страна, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого в местных СМИ.

"На каждой войне есть жертвы. Я не хочу говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, потому что вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", — сказал Холодницкий, комментируя противоречия между САП, Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и ГПУ.

Глава антикоррупционной прокуратуры также заявил, что в Вашингтоне недовольны сложившейся ситуацией. "Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США — дословно — "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе — что все конфликты должны решаться правовым путем", — отметил он.

Ранее Государственная миграционная служба Украины поделилась сведениями о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в антикоррупционном бюро считают, что Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко высказал мнение, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией. Президент Петр Порошенко признал, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".