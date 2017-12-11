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Саакашвили доставили в суд Киева для избрания меры пресечения

11:45 11.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в настоящее время находится в Печерском районном суде Киева, судебное заседание по избранию ему меры пресечения запланировано на 11.00 (12:00 мск), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе партии "Руха новых сил".

Суд должен избрать ему меру пресечения в течение 72 часов, то есть примерно до 22.00 (23:00 мск) понедельника. Предположительно, решение о мере пресечения будет принято 11 декабря. Прокуратура будет просить о домашнем аресте с ношением электронного браслета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украины", подход к зданию Печерского райсуда затруднен из-за большого количества полицейских, представителей СМИ.

В арке дома, через которую осуществляется проход к зданию суда, находится большое количество правоохранителей, также несколько десятков полицейских стоят возле арки на тротуаре ул.Крещатик. Кроме того, на въезде в арку поперек тротуара стоит полицейский автомобиль.

Темы: Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 13:54
Гость: прохфессор Голопупенко

Мишико доставили...катастрофа.
11.12.2017, 12:05
Гость: Skeptik

Проршенко церемонится с украми не станет
Расстреляет пару тысяч
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