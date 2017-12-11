Киев бросает вызов США и толкает страну к войне

Борьба силовиков может спровоцировать новую волну хаоса в «незалежной»



Фото с сайта nabu.gov.ua

В Киеве заговорили об очередной «войне», жертвой которой может стать вся Украина. Речь об обострившемся конфликте между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). Глава Спецпрокуратуры Назар Холодницкий уже навал происходящее «войной силовиков».

«Если не будет решения конфликта, прогнозирую, что да, будет война, а жертвой в результате станет вся страна… Если антикоррупционные органы, которые должны работать исключительно в юридической сфере, будут „сниматься“ по политическим мотивам, — это крах всей политической и антикоррупционной реформы точно», — сказал он в эфире одного из каналов.

Отношения между силовыми органами обострились еще в ноябре.

НАБУ 17 ноября возбудило дело против генпрокурора Юрия Луценко по статье «Незаконное обогащение». В ответ 29 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке Генпрокуратуры задержала сотрудника НАБУ за попытку дать взятку в размере 15 тысяч долларов. Вскоре были задержаны еще несколько сотрудников бюро.

Этот конфликт вызвал неодобрение президента Петра Порошенко, который во время поздравления работников прокуратуры с профессиональным праздником отметил, что их распри «вышли за рамки разумной конкуренции» и идут на пользу только преступникам и коррупционерам. Такое заявление Порошенко понятно, ведь конфликт бьет, прежде всего, по его позициям в глазах Запада.

Антикоррупционный скандал уже осудили и в Евросоюзе, и в Госдепартаменте США, и даже в МВФ. Там напомнили, что борьба с коррупцией — одно из основных условий продолжения кредитования Украины. Проще говоря, нет борьбы с коррупцией, пусть даже номинальной, нет и денег.

Похожая позиция и у Госдепа США. Глава САП Холодницкий в том же интервью рассказал, что США целиком и полностью поддерживают антикоррупционные органы, хотя и выступают за решение конфликта исключительно правовым путем.

Поддержка Вашингтона в данном случае — не пустые слова Холодницкого. На прошлой неделе руководители НАБУ и САП летали в столицу США на Глобальный форум по возврату активов. А вот Юрий Луценко, также приглашенный на мероприятие, от поездки отказался. Официально — из-за несовпадения графиков. Реально же, как говорят инсайдеры, глава ГПУ хотел избежать неприятного разговора с заокеанскими кураторами, который его неизбежно ждал. Особенно на фоне обвинений Луценко о том, что НАБУ незаконно сотрудничает с ФБР на Украине.

Кстати, в интервью Холодницкий признал, что люди из ФБР действительно присутствуют в НАБУ, но только в качестве консультантов.

«Их помощь заключается в предоставлении консультаций, обмене опытом, обмене информацией, ускорении, возможно, каких-либо международных поручений. Но сотрудники ФБР не расследуют дела, которые не включены в состав групп детективов. Работники ФБР не бегают с пистолетами по Киеву и не ловят людей», — заявил глава САП.

Да и в самом Федеральном бюро не отрицают, что давно сотрудничают с антикоррупционными органами на Украине. Сотрудники ФБР заявили, что НАБУ и САП — это молодые организации, которые столкнулись с большими вызовами в работе, которую они делают для Украины, и бюро будет и впредь оказывать им поддержку в «важной работе ради народа Украины».

Советник экс-вице-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер и вовсе назвал сложившуюся ситуацию позором. Он заявил, что будет рекомендовать сократить американскую правительственную помощь Украине, если Рада проголосует за увольнение главы парламентского Антикоррупционного комитета и директора НАБУ.

«Если Рада проголосует за увольнение председателя Антикоррупционного Комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать сократить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор», — написал Карпентер в Twitter.

9 декабря посол США на Украине Мари Йованович заявила, что путь борьбы с коррупцией на Украине еще не пройден. До этого она встретилась с лидерами «Народного фронта» Арсением Яценюком, Андреем Парубием и Арсеном Аваковым, после чего, как пишут украинские СМИ, их позиция по НАБУ резко изменилась.

Чтобы попытаться минимизировать нанесенный ущерб, Верховная Рада проголосовала за то, чтобы все четыре руководителя силовых ведомств — генпрокурор Юрий Луценко, глава САП Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник и глава СБУ Василий Грицак — выступили в парламенте с объяснением своих действий, а также по ситуации с Михаилом Саакашвили. Слушания должны пройти во вторник, 12 декабря.

Но некоторые эксперты полагают, что ряд политиков, загнанных в угол, готовы бросить вызов США, так как это их единственный шанс оставаться на свободе. К чему это приведет Украину, можно только догадываться.

— Для современной Украины все это более чем серьезно, потому что может затронуть государство в целом, — считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Структуры, против которых сейчас ведется борьба, с одной стороны направлены на борьбу с коррупцией. А для таких стран, как Украина, которые на протяжении 20 с лишним лет воспринимали коррупцию, как нечто органичное и родное, такие структуры необходимы.

Но существует и другая сторона этого вопроса, о которой еще в марте текущего года говорил президент России Владимир Путин. Он указывал, что некоторые страны, претендующие на глобальное доминирование в мире, создают в более слабых государствах различного рода антикоррупционные бюро и организации, с помощью которых осуществляют эффективный контроль над местными элитами.

На Украине произошло именно это. Были созданы Антикоррупционная прокуратура и антикоррупционное бюро, которые создавали себе позитивный имидж за счет того, что занимались делами против коррумпированных чиновников, но не могли их осудить из-за противодействия системы.

Но при этом, как уже стало окончательно ясно, они выполняли политическую волю заокеанских партнеров, собирая информацию на высшее руководство Украины. А в этом руководстве нет, наверное, ни одного человека, который был бы кристально чист перед законом и не замазан в коррупционных схемах.

— Почему конфликт обострился именно сейчас?

— Крючок был спущен, когда осенью выяснилось, что происходят расследования относительно ряда предприятий Петра Порошенко и против сына министра внутренних дел Арсена Авакова.

Исходя из реакции генпрокурора Луценко, у меня есть твердое убеждение, что ему кто-то намекнул, что и против него имеется дело в НАБУ. Потому что этот человек уж точно никогда не отличался прозрачностью и честностью и уже был арестован за коррупционные схемы. Сейчас он так рьяно выступает в роли защитника представителей власти, что это наводит на мысль, что и он непосредственно замешан в этой внутривидовой борьбе.

Страдает от этого конфликта, прежде всего, Украина, как государство, и ее население. Но это совершенно традиционно как для политической элиты страны, которой всегда было плевать на обычных людей, так и для заокеанских партнеров, которым гораздо важнее контролировать представителей местной власти.

— Политологи часто говорят о том, что руководство Украине не самостоятельно. Но сейчас оно готово пойти против воли США?

— Порошенко делает вид, что вообще ничего не знает и находится над проблемой, хотя всем понятно, что это не так. Но для того же Луценко это, видимо, единственный шанс оставаться на свободе. У него два пути — либо опять отправиться на нары, либо попытаться «закошмарить» и уничтожить это НАБУ, на основании обвинений которого его можно было бы отстранить и посадить.

Сейчас многих политиков на Украине просто загнали в угол. У них нет пространства для маневра. Даже если бы их руководителем был сам дьявол, а не США, они все равно пытались бы как-то спастись. Было очень показательно, что Луценко позволил себе такие заявления, которые в здравом уме не сделал бы ни один украинский политик. Он возмутился, на каком основании заграничная спецслужба ФБР работает на территории Украины, и добавил, что это незаконно.

После чего последовал уже второй комментарий Госдепа США о том, что ФБР еще с 2015 года на основании подписанного Меморандума работает на Украине, и благодаря этой организации было открыто 333 уголовных дела.

— Может ли эта ситуация грозить Украине санкциями?

— Только ленивый на Западе не высказался об этом конфликте. Естественно, могут быть самые разные санкции против Украины, не только персональные, но и финансовые. Все понимают, что целый ряд траншей, которые выделяются Украине, расходуется не прозрачно, а через схемы. НАБУ как раз и должно показать, куда уходят эти деньги и кто сидит на схемах. Поэтому для Запада самый простой и оптимальный метод воздействия на руководство Украины — отказ от очередных траншей.

Но, возможно, все удастся утрясти и в кулуарах. Например, на «Народный фронт» с Аваковым уже повлияли. В конце прошлой недели Авакова и Яценюка вызвали к послу США, после чего их позиция резко изменилась. Публично они заявлений не делают, но голосовать по инициативе, связанной со смещением главы НАБУ, не будут. Они также не поддержат ни одно решение, направленное против этого бюро.

Скорее всего, в итоге антикоррупционные органы на Украине сохранят, а также проголосуют за создание антикоррупционного суда. С одной стороны, хорошо, что будет возможность предъявлять обвинения любому чиновнику вплоть до министра и президента. Но с другой, ведать этим и по факту принимать решения, будут люди из-за океана.