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В Нью-Йорке произошел взрыв

16:14 11.12.2017
Взрывное устройство © KM.RU
Взрывное устройство © KM.RU
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В центре Манхэттена в районе пересечения 42-ой улицы и 8-ой авеню произошел взрыв.

Об этом сообщило полицейское управление Нью-Йорка в Twitter.

Причины происшествия неизвестны. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров и персонала нескольких близлежащих станций метрополитена.

«Данная информация является предварительной», — уточняется в сообщении.

По данным New York Post, в результате происшествия несколько человек получили ранения.

Человек, которому могло принадлежать взрывное устройство, задержан. На месте работают бригады спасателей и пожарных.

Темы: Нью-Йорк, США
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 19:04
Гость: свидомый?

Какой-то вы совсем "непатриот"-ну кто такой этот Ярош для Нью-Йорка, для США,?! Мелочь пузатая, микроб!
Тем более, что все эти нацики-записные холуи американского посла и без её санкции ничего не предпринимают даже на Украине, не то что бы решились что проделать этакое за океаном, в самом логове глобалтерроризма-они там только попрошайничают и сидят, как мыши под веником!
11.12.2017, 18:57
Гость: нехохол

не а,твой больничный лист,пан дфмн.
11.12.2017, 18:54
Гость: всплеск

В Штатах все такие "акции" проводят только американские спецслужбы и никто больше!
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