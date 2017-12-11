В Нью-Йорке произошел взрыв

В центре Манхэттена в районе пересечения 42-ой улицы и 8-ой авеню произошел взрыв.

Об этом сообщило полицейское управление Нью-Йорка в Twitter.

Причины происшествия неизвестны. В настоящее время проводится эвакуация пассажиров и персонала нескольких близлежащих станций метрополитена.

«Данная информация является предварительной», — уточняется в сообщении.

По данным New York Post, в результате происшествия несколько человек получили ранения.

Человек, которому могло принадлежать взрывное устройство, задержан. На месте работают бригады спасателей и пожарных.