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Путин объявил о начале вывода российских военных из Сирии

13:15 11.12.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ, сообщает "Интерфакс".

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими авиабазы в понедельник.

"За два с небольшим года Вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в понедельник на российскую базу Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.

6 декабря Генштаб РФ объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования запрещенной в России ИГИЛ уничтожены. Об этом было доложено Владимиру Путину.

Россия осенью 2015 года ответила на обращение сирийских властей, ведущих борьбу с терроризмом, и направила в эту страну свои ВКС.

Темы: Россия, Сирия, Исламистские экстремисты и террористы, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 18:30
Гость: Фанат

Буквы маловаты. Неразборчиво. Пишите исчо, но покрупнее.
11.12.2017, 18:01
Гость: ЛГ

А ЧЕГО НЕ СДАЛИСЬ СРАЗУ ИГИЛ? А НАВЕРНОЕ ОНИ НЕ ЛЮБЯТ И НЕ ЦЕНЯТ НАСТОЯЩУЮ МУЖСКУЮ ЛЮБОВЬ...ПРИШЛОСЬ ПРОТИВНЫМ УЙТИ... НО Я ДУМАЮ НЕ НАДОЛГО...А ВДРУГ ОПЯТЬ ЗАЧЕШЕТСЯ?
11.12.2017, 17:56
Гость: То есть

из Сирии сразу в Донбасс? Да нет, пиндочмо этого не дождется...
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