Бизнесмен Курченко подал иск к Петру Порошенко

Украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко и телерадиокомпанию "Студия 1+1", пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание "Украинская правда".

Курченко обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации еще 4 октября. Второго декабря суд назначил дату его рассмотрения — 4 апреля 2018 года.

После госпереворота на Украине генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.

Глава генеральной прокуратуры Юрий Луценко выразил надежду, что до конца года вступит в силу решение суда о спецконфискации медиахолдинга, который принадлежит Курченко.

Курченко владеет крупнейшим украинским медиахолдингом UMH Group (или украинский Медиа Холдинг), в состав которого входит журнал "Forbes Украина", печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы, такие как bigmir.net, tochka.net, korrespondent.net.