]]> ]]>
Главная В мире Новости

Бизнесмен Курченко подал иск к Петру Порошенко

12:41 11.12.2017
Петр Порошенко. Фото с сайта wikipedia.org
Петр Порошенко. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Украинский бизнесмен Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко и телерадиокомпанию "Студия 1+1", пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание "Украинская правда".

Курченко обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации еще 4 октября. Второго декабря суд назначил дату его рассмотрения — 4 апреля 2018 года.
После госпереворота на Украине генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов.

Глава генеральной прокуратуры Юрий Луценко выразил надежду, что до конца года вступит в силу решение суда о спецконфискации медиахолдинга, который принадлежит Курченко.

Курченко владеет крупнейшим украинским медиахолдингом UMH Group (или украинский Медиа Холдинг), в состав которого входит журнал "Forbes Украина", печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы, такие как bigmir.net, tochka.net, korrespondent.net. 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.12.2017, 17:58
Гость: А

чё? Лживого пОтроха такой расклад устраивает.
11.12.2017, 14:33
Гость: Прошу автора уточнить.

В какой именно суд подал Курченко?
Гражданином какой страны является Курченко?
Скрывается ли Курченко от украинского правосудия?
11.12.2017, 13:54
Гость: Ха

Все три Майдана привели к великим достижениям! После каждого из них в разы взлетал курс ИХ бакса. В разы взлетали цены ДЛЯ НАС на все. В разы падал уровень благосостояния НАШЕЙ страны. Крапленая колода американского ворья в украинской политике не поменялась. Шулер все тот же.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.