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Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о планах США в послевоенной Сирии

11:02 12.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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США хотят сохранить свои военные силы и средства в Сирии после вывода российских войск, чтобы обеспечить возможность влиять на ситуацию в стране после войны, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление экс-сотрудника ЦРУ, исполнительного директора американского Совета национальных интересов Филипа Джиральди.

По его словам, США хотят сидеть за столом переговоров по послевоенному устройству в Сирии. Именно поэтому они оставляют советников, союзников и действующих в регионе террористов, чтобы обеспечить легитимность своего присутствия.

Джиральди также отметил, что США «продолжают фантазировать» об отстранении от власти президента Сирии Башара Асада.

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирии.

В свою очередь США заявили о том, что в их планах вывод войск из Сирии пока не значится. По словам пресс-секретаря Белого дома Сандры Сандерс, «США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делают все возможное, чтобы победить ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) на всех фронтах и защитить жизни американцев». 

Темы: Сирия, США, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 14:45
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Ребята ЦРУшлые как гласит народная мудрость: Сделал дело, вытри тело.
Или вы собираетесь как в Афгане поднимать маковую целину?
12.12.2017, 14:44
Гость: Трезвый

Очень скоро в Сирии начнется война между Дамаском и "демократической оппозицией" контролируемый США.Стопудово все начнется с очередной провокацией (якобы с атакой истребителя Сирии на истребитель США) и начнется уже современная война с участием Израиля и Ирана.Поэтому войска США там остались и скоро подтянут и ВМФ.Это уже не безнаказанные бомбардировки,а уже настоящая война с применением всех родов войск.Кремль не хочет влезать в войну с США так как она обязательно перерастет в ядерную. Вот еще одна причина вывода ВКС РФ.Удивляет позиция КНР так как война на БВ напрямую задевает ее экономические интересы и политика мартышки наблюдающей битву тигров внизу тут уже не сработает.
12.12.2017, 14:31
Гость: Это конечно

в духе гаранта, разгромить ИГИЛ и отдать Сирию американцам, они и не думают выводить свои войска из Сирии, опутали весь мир базами и даже в Сирию залезли, выбить надо было их оттуда предупредив что они должны вывести свои войска или их оттуда выдавят. Никуда бы не делись ушли, не стали бы они воевать из-за этого с ираном, Россией, Ливаном и др. вооружёнными формированиями. Это наверное ещё и Израиль провоцирует нахождение США в Сирии.
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