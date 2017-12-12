Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о планах США в послевоенной Сирии

США хотят сохранить свои военные силы и средства в Сирии после вывода российских войск, чтобы обеспечить возможность влиять на ситуацию в стране после войны, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление экс-сотрудника ЦРУ, исполнительного директора американского Совета национальных интересов Филипа Джиральди.

По его словам, США хотят сидеть за столом переговоров по послевоенному устройству в Сирии. Именно поэтому они оставляют советников, союзников и действующих в регионе террористов, чтобы обеспечить легитимность своего присутствия.

Джиральди также отметил, что США «продолжают фантазировать» об отстранении от власти президента Сирии Башара Асада.

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирии.

В свою очередь США заявили о том, что в их планах вывод войск из Сирии пока не значится. По словам пресс-секретаря Белого дома Сандры Сандерс, «США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делают все возможное, чтобы победить ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) на всех фронтах и защитить жизни американцев».