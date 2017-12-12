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Москва бросила Киев на обочине и без денег

16:45 12.12.2017 , Светлана Гомзикова

В Киеве наигранно бодро восприняли новость об окончательном переводе всех поездов РЖД южного направления в обход Украины

Министр инфраструктуры «незалежной» Владимир Омелян выразил удовлетворение по поводу этого шага Москвы и заявил, что для его страны он не будет иметь никаких последствий.

«Я такой шаг абсолютно приветствую — пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — цитирует украинского чиновника местные СМИ.

© KM.RU, Алексей Белкин

В принципе, от представителя страны, которая еще два года назад ввела запрет на полеты российских авиалиний, подобной реакции следовало ожидать. Тем более сам Омелян недавно предложил разорвать вообще все транспортное сообщение с Россией, поскольку украинцам «незачем туда ездить».

Только он явно чего-то не договаривает (или чего-то не понимает), когда утверждает, что украинскую власть никак не беспокоит то, что российские поезда теперь будут следовать на юг, минуя территорию Украины. Потому что в такой позиции больше политического гонора и пустой бравады, но отсутствует желание проанализировать ситуацию с точки зрения государственного человека и профессионала.

Между тем, как считает замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, «любой разрыв транспортных и логистических связей бьет по экономике теряющего их государства».

В данном случае бьет достаточно ощутимо. Если учесть, что, по оценкам украинского экономиста Александра Охрименко, доходы от российского транзита через этот участок составляли порядка 200−300 млн долларов в год. А Евгений Червоненко, возглавлявший министерство транспорта и связи Украины при президенте Викторе Ющенко, оценил потери вообще в астрономическую сумму — в 1,6 млрд долларов.

Министр Омелян, судя по всему, почему-то не в курсе этой математики…

— А что он еще может сказать? Что все плохо, потому что Украина будет терять в очередной раз огромные деньги на транзите и на обслуживании поездов? — комментирует ситуацию директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — В этом смысле его реакция как раз совершенно логична. Мы же знаем, что украинские чиновники никогда не упоминают о негативных последствиях для Украины, если у них есть желание навредить России. Хотя все понимают прекрасно, что из-за разрыва экономических связей с Россией больше всего теряет именно украинское государство.

Ни для кого это не секрет давно.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что шаг, который предприняла РФ в данном случае, был вынужденный.

Если еще в 2014 году, допустим, можно было безболезненно пустить самолеты в обход территории Украины, то с поездами несколько иная ситуация — требуется создание серьезной инфраструктуры. Что в итоге и было сделано.

То есть теперь движение в южном направлении, в том числе к Черноморскому побережью, больше не зависит от воли Украины.

Можно теперь не опасаться, что украинские радикалы с попустительства местных властей заблокируют движение или устроят какие-то провокации на рельсах, в том числе и теракты, о которых говорил украинский министр.

 — Для нас, понятно, кругом одни плюсы. Но почему так бодрятся в Киеве?

— Катастрофы же никакой не произошло в итоге. Но это, во-первых, лишнее свидетельство тому, что в российско-украинских отношениях далеко не все в порядке. Во-вторых, что украинская сторона и дальше будет терять деньги, потому что не хочет идти на конструктивный диалог с РФ даже в экономических аспектах.

 — То есть будут назло «морозить уши», пока они не отвалятся?

— Вероятно. Но Омелян же от этого лично не пострадает? Не пострадает… И его окружение не пострадает… И президент не пострадает… Соответственно, они так и полагают: коль на них это лично не отразится, то, пусть оно так и будет.

Экономист Александр Дудчак считает, что украинский министр публично продемонстрировал свою профнепригодность:

— Для Украины транзит всегда очень много значил. Страна постоянно зарабатывала на транзите газа, на транзите грузов из Европы в Среднюю Азию, с Севера на Юг. Порты работали достаточно эффективно все годы до Майдана.

И говорить о том, что «ничего страшного не произошло», это значит, совершенно не разбираться в текущем моменте.

Доходы населения упали в три раза! Это ничего страшного. «Коммуналка» — неподъемная. Тоже не страшно. Не летают они из Киева напрямую в Москву сейчас, но мы помогаем белорусам расширять их аэропорт. Тоже ничего страшного. Что еще «не страшно» для этих людей, сложно уже представить.

Страна катастрофически теряет источники доходов, а у них по-прежнему ничего страшного не происходит.

 — Зато снижается, по словам Омеляна, риск террористических актов…

— Действительно, снижается. Но в отношении тех людей, которые ездят в этих поездах. Потому что основная террористическая угроза как раз исходит от Украины. Эта страна со своими бандами вооруженных «побратимов» — «волонтеров» — «добровольцев» сегодня небезопасна. Тем более что правоохранительной системы и правосудия давно там нет.

Так что логика господина Омеляна и ему подобных совершенно «зазеркальная» какая-то. А главное, они совершенно не переживают по поводу того, что Украина окончательно превратилась в тупик — и не только транспортный.

Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков, комментируя реакцию Киева в эфире радио Sputnik, назвал заявления украинского министра глупыми:

«Когда российские поезда пошли в обход Украины, то это событие стало связано не только с железнодорожными перевозками, но и со всей экономикой. Теперь российская экономика развивается, минуя Украину. Что касается европейской экономики, то она на Украину никогда и не была завязана. А Украина остается в стороне от всех экономических потоков. Поэтому заявления (Владимира Омеляна — ред.) нужно расценивать как глупые. Радоваться тому, что пассажиропоток и товаропоток пошел мимо транспортной сети твоего государства, могут только люди очень недалекие», — сказал Стариков.

Напомним: накануне стало известно, что компания «Российские железные дороги» полностью переводит пассажирские поезда южного направления на новый железнодорожный путь, построенный на территории Ростовской и Воронежской областей на участке Журавка — Миллерово. И теперь им не придется проезжать по Луганской области Украины.

Обходную ветку протяженностью 137 км начали строить в апреле 2015 года после ухудшения отношений с «незалежной» в результате вооруженного госпереворота в Киеве. Как отмечали в РЖД, цель проекта — «иметь устойчивое, уверенное и ни от кого не зависящее движение в южном направлении», чего новые власти гарантировать не в состоянии.

Первоначально в эксплуатацию участок планировалось ввести в 2018 году. Но работы удалось завершить в августе 2017-го. И уже в сентябре по новому обходу запустили грузовые поезда. Теперь же по территории Украины перестанут курсировать и все пассажирские поезда, следующие на юг РФ.

А значит, пассажирам не нужно будет проходить таможенный досмотр, поскольку не придется дважды пересекать государственную границу как раньше. Соответственно, и время в пути сократится на несколько часов.

Темы: Железнодорожный транспорт в мире, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, ОАО «Российские железные дороги»
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 21:19
Гость: да-да

"Экспорт из РФ на Украину в январе-декабре 2017 составил 6,216 миллиарда долларов (рост на 21,8%), импорт РФ из Украины - 3,896 миллиарда долларов (рост на 25,2%).
Таким образом за 11 месяцев из Украины вывезено в Россию 6.216-3.896=2.32 млрд долл"-так все наоборот, экспорт это вывезли ,импорт привезли получается на Украину 6,2 вывезли на Украину минус 3.8 привезли из Украины то, есть РФ вывезла на Украину 2,3 миллиарда (!??)которые видимо опять тамошние власти национализируют,отожмут назад за дешево.. как, и вложения госбанков РФ в украинские дочки ,активы. Дармовая раб сила из Украины(штрейкбрехеры),выгодна капиталистам- владельцам предприятий, для экономики наемных работников рф один вред,она снижает цену их труда на рынке ,лишает рабочих мест,возможности зарабатывать ,по сути жизни.
12.12.2017, 20:57
Гость: прохожий

Патриот,ты больной,пора в палату №6
12.12.2017, 20:56
Гость: прохожий

Дядя Том, тебе пора в хижину.Зачем нас отправляешь в 196 год?
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