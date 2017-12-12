Москва бросила Киев на обочине и без денег

В Киеве наигранно бодро восприняли новость об окончательном переводе всех поездов РЖД южного направления в обход Украины

Министр инфраструктуры «незалежной» Владимир Омелян выразил удовлетворение по поводу этого шага Москвы и заявил, что для его страны он не будет иметь никаких последствий.

«Я такой шаг абсолютно приветствую — пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — цитирует украинского чиновника местные СМИ.

© KM.RU, Алексей Белкин

В принципе, от представителя страны, которая еще два года назад ввела запрет на полеты российских авиалиний, подобной реакции следовало ожидать. Тем более сам Омелян недавно предложил разорвать вообще все транспортное сообщение с Россией, поскольку украинцам «незачем туда ездить».

Только он явно чего-то не договаривает (или чего-то не понимает), когда утверждает, что украинскую власть никак не беспокоит то, что российские поезда теперь будут следовать на юг, минуя территорию Украины. Потому что в такой позиции больше политического гонора и пустой бравады, но отсутствует желание проанализировать ситуацию с точки зрения государственного человека и профессионала.

Между тем, как считает замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, «любой разрыв транспортных и логистических связей бьет по экономике теряющего их государства».

В данном случае бьет достаточно ощутимо. Если учесть, что, по оценкам украинского экономиста Александра Охрименко, доходы от российского транзита через этот участок составляли порядка 200−300 млн долларов в год. А Евгений Червоненко, возглавлявший министерство транспорта и связи Украины при президенте Викторе Ющенко, оценил потери вообще в астрономическую сумму — в 1,6 млрд долларов.

Министр Омелян, судя по всему, почему-то не в курсе этой математики…

— А что он еще может сказать? Что все плохо, потому что Украина будет терять в очередной раз огромные деньги на транзите и на обслуживании поездов? — комментирует ситуацию директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — В этом смысле его реакция как раз совершенно логична. Мы же знаем, что украинские чиновники никогда не упоминают о негативных последствиях для Украины, если у них есть желание навредить России. Хотя все понимают прекрасно, что из-за разрыва экономических связей с Россией больше всего теряет именно украинское государство.

Ни для кого это не секрет давно.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что шаг, который предприняла РФ в данном случае, был вынужденный.

Если еще в 2014 году, допустим, можно было безболезненно пустить самолеты в обход территории Украины, то с поездами несколько иная ситуация — требуется создание серьезной инфраструктуры. Что в итоге и было сделано.

То есть теперь движение в южном направлении, в том числе к Черноморскому побережью, больше не зависит от воли Украины.

Можно теперь не опасаться, что украинские радикалы с попустительства местных властей заблокируют движение или устроят какие-то провокации на рельсах, в том числе и теракты, о которых говорил украинский министр.

— Для нас, понятно, кругом одни плюсы. Но почему так бодрятся в Киеве?

— Катастрофы же никакой не произошло в итоге. Но это, во-первых, лишнее свидетельство тому, что в российско-украинских отношениях далеко не все в порядке. Во-вторых, что украинская сторона и дальше будет терять деньги, потому что не хочет идти на конструктивный диалог с РФ даже в экономических аспектах.

— То есть будут назло «морозить уши», пока они не отвалятся?

— Вероятно. Но Омелян же от этого лично не пострадает? Не пострадает… И его окружение не пострадает… И президент не пострадает… Соответственно, они так и полагают: коль на них это лично не отразится, то, пусть оно так и будет.

Экономист Александр Дудчак считает, что украинский министр публично продемонстрировал свою профнепригодность:

— Для Украины транзит всегда очень много значил. Страна постоянно зарабатывала на транзите газа, на транзите грузов из Европы в Среднюю Азию, с Севера на Юг. Порты работали достаточно эффективно все годы до Майдана.

И говорить о том, что «ничего страшного не произошло», это значит, совершенно не разбираться в текущем моменте.

Доходы населения упали в три раза! Это ничего страшного. «Коммуналка» — неподъемная. Тоже не страшно. Не летают они из Киева напрямую в Москву сейчас, но мы помогаем белорусам расширять их аэропорт. Тоже ничего страшного. Что еще «не страшно» для этих людей, сложно уже представить.

Страна катастрофически теряет источники доходов, а у них по-прежнему ничего страшного не происходит.

— Зато снижается, по словам Омеляна, риск террористических актов…

— Действительно, снижается. Но в отношении тех людей, которые ездят в этих поездах. Потому что основная террористическая угроза как раз исходит от Украины. Эта страна со своими бандами вооруженных «побратимов» — «волонтеров» — «добровольцев» сегодня небезопасна. Тем более что правоохранительной системы и правосудия давно там нет.

Так что логика господина Омеляна и ему подобных совершенно «зазеркальная» какая-то. А главное, они совершенно не переживают по поводу того, что Украина окончательно превратилась в тупик — и не только транспортный.

Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков, комментируя реакцию Киева в эфире радио Sputnik, назвал заявления украинского министра глупыми:

«Когда российские поезда пошли в обход Украины, то это событие стало связано не только с железнодорожными перевозками, но и со всей экономикой. Теперь российская экономика развивается, минуя Украину. Что касается европейской экономики, то она на Украину никогда и не была завязана. А Украина остается в стороне от всех экономических потоков. Поэтому заявления (Владимира Омеляна — ред.) нужно расценивать как глупые. Радоваться тому, что пассажиропоток и товаропоток пошел мимо транспортной сети твоего государства, могут только люди очень недалекие», — сказал Стариков.

Напомним: накануне стало известно, что компания «Российские железные дороги» полностью переводит пассажирские поезда южного направления на новый железнодорожный путь, построенный на территории Ростовской и Воронежской областей на участке Журавка — Миллерово. И теперь им не придется проезжать по Луганской области Украины.

Обходную ветку протяженностью 137 км начали строить в апреле 2015 года после ухудшения отношений с «незалежной» в результате вооруженного госпереворота в Киеве. Как отмечали в РЖД, цель проекта — «иметь устойчивое, уверенное и ни от кого не зависящее движение в южном направлении», чего новые власти гарантировать не в состоянии.

Первоначально в эксплуатацию участок планировалось ввести в 2018 году. Но работы удалось завершить в августе 2017-го. И уже в сентябре по новому обходу запустили грузовые поезда. Теперь же по территории Украины перестанут курсировать и все пассажирские поезда, следующие на юг РФ.

А значит, пассажирам не нужно будет проходить таможенный досмотр, поскольку не придется дважды пересекать государственную границу как раньше. Соответственно, и время в пути сократится на несколько часов.