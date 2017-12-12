Суд в Киеве отказался отправить Саакашвили под домашний арест

Печерский районный суд Киев не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на время проведения расследования

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующее решение на заседании в понедельник огласила следственный судья Лариса Цокол. Это решение присутствующие в зале сторонники политика встретили аплодисментами и одобрительными возгласами.

Генпрокуратура Украины намерена обжаловать решение суда, который отказался арестовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил глава ведомства Юрий Луценко. "Все доказательства мы передали в суд, тем не менее судья его отпускает. Я воздержусь от эмоций, и мы будем подавать апелляцию", — сказал он.

Саакашвили был задержан поздно вечером 8 декабря. Ему инкриминируется ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Позже экс-глава одесской обладминистрации объявил в СИЗО голодовку.

В понедельник утром Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева для избрания ему меры пресечения. В суде за него поручились украинские депутаты, на заседание также пришла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.