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Суд в Киеве отказался отправить Саакашвили под домашний арест

06:54 12.12.2017
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Михаил Саакашвили. Фото Mstyslav Chernov/ wikipedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Печерский районный суд Киев не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на время проведения расследования

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующее решение на заседании в понедельник огласила следственный судья Лариса Цокол.  Это решение присутствующие в зале сторонники политика встретили аплодисментами и одобрительными возгласами.

Генпрокуратура Украины намерена обжаловать решение суда, который отказался арестовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил глава ведомства Юрий Луценко. "Все доказательства мы передали в суд, тем не менее судья его отпускает. Я воздержусь от эмоций, и мы будем подавать апелляцию", — сказал он.

Саакашвили был задержан поздно вечером 8 декабря. Ему инкриминируется ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Позже экс-глава одесской обладминистрации объявил в СИЗО голодовку.

В понедельник утром Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда Киева для избрания ему меры пресечения. В суде за него поручились украинские депутаты, на заседание также пришла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 12:42
Гость: Алекс

Надоело смотреть это шоу, в постановке янки!
12.12.2017, 10:07
Гость: нв

Не долго Мишико голодал.Мечта похудеть не сбылась.На Окраине все помешаны на похудении баба с косой,Надя,Мишико.
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