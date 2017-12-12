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Число жертв конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек

18:00 12.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

За время вооруженного конфликта на востоке Украины погибли 10,3 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Мониторинговой миссии ООН.

В документе отмечается, что число раненых составило около 24,8 тысячи человек.

На долю мирного населения приходится не менее 2,8 тысячи человек убитыми. Количество раненых колеблется в диапазоне от семи до девяти тысяч человек.

С начала текущего года на Донбассе, по официальным данным, погибли 552 человека. В период с 16 августа по 15 ноября убиты 15 человек и еще 72 ранены.

Боевые действия на востоке Украины ведутся с апреля 2014 года.
 

Темы: Украина, Организация объединенных наций (ООН), Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 20:22
Гость: нв

А потери ВСУ от убийств,самоубийств,пьянок в 10000 военнослужащих озвученные военной прокуратурой в эти 10,3 не посчитали.
12.12.2017, 19:49
Гость: с кого таки спрос?..

Когда криминальный откол затевал,
Зачинщик уж будто последствий не знал?
Того, что рекой будет кровь проливаться,
Не мог своевременно Кремль испугаться?
12.12.2017, 19:48
Гость: Пивасик

От что смогли натворить русские =ОТПУСКНИКИ=.
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