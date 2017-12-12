Число жертв конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек

За время вооруженного конфликта на востоке Украины погибли 10,3 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Мониторинговой миссии ООН.

В документе отмечается, что число раненых составило около 24,8 тысячи человек.

На долю мирного населения приходится не менее 2,8 тысячи человек убитыми. Количество раненых колеблется в диапазоне от семи до девяти тысяч человек.

С начала текущего года на Донбассе, по официальным данным, погибли 552 человека. В период с 16 августа по 15 ноября убиты 15 человек и еще 72 ранены.

Боевые действия на востоке Украины ведутся с апреля 2014 года.

